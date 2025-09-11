Anyaország :: 2025. szeptember 11. 13:52 ::

Agrárminiszter: újra mentesek vagyunk a ragadós száj- és körömfájás betegségtől

Magyarország sikeresen megfékezte a kormány intézkedéseinek köszönhetően a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) betegséget, ennek eredményeként az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát - jelentette be csütörtöki közleményében Nagy István agrárminiszter.

A kérelmet a magyar állategészségügyi hatóság szakmai munkacsoportja nyújtotta be, amelyet a szervezet elfogadott, így az ország ismét mentesnek minősül az RSZKF betegségtől - tette hozzá.

Emlékeztetett: az RSZKF vírus jelenlétét a Nébih laboratóriuma 2025 tavaszán öt telepen (Kisbajcs, Levél, Darnózseli, Dunakiliti, Rábapordány) azonosította. Április közepe óta egyetlen új esetet sem igazolt a hatóság. Ennek köszönhetően 2025. június 6-az utolsó védő- és megfigyelési körzetet, valamint a további korlátozás alá eső területetek is feloldották, ami a hazai korlátozások megszűnését is eredményezte. Továbbá a korlátozás alatt álló körzetek feloldásával újra zavartalanul folytatódhat az Európai Unión belüli kereskedelem.

Ezt követően állategészségügyi szakemberekből álló munkacsoport elkészítette Magyarország mentességi kérelmét. A bemutatott információk alapján a WOAH a kérelmet elfogadta és tájékoztatásuk alapján 2025. szeptember 10-től hazánk hivatalosan mentes az RSZKF betegségtől. A visszanyert mentesség jelentősen hozzájárulhat, hogy a harmadik országokkal is helyreálljon a kereskedelem zavartalansága.

A miniszter kiemelte, Magyarországon 50 éve nem fordult elő a jelentős gazdasági károkat okozó RSZKF betegség, amely most több mint 19 000 állatot érintett. A vírus azonosítását követően a hatóságok azonnal intézkedéseket vezettek be, Operatív Törzs alakult. A járvány alatt, valamint az utolsó kitörést követő hónapokban országosan több ezer gazdaságban, valamint a vadállományban is átfogó vizsgálatokat végeztek a szakemberek, mindenhol negatív eredménnyel, ami lehetővé tette a mentesség újbóli megítélésének kérelmezését.

Továbbra is kiemelten fontos a megelőzés és a folyamatos odafigyelés. Az állategészségügyi szakemberek országszerte folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állatállomány biztonságát fenntartsák. A gazdák szerepe továbbra is kulcsfontosságú: a járványügyi előírások következetes betartása elengedhetetlen az állatállomány védelméhez. Csak közös felelősségvállalással biztosítható, hogy a jövőben elkerüljük a járványok kialakulását - hangsúlyozta a miniszter.

(MTI)