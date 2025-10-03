Anyaország :: 2025. október 3. 15:48 ::

Szijjártó: a Rheinmetall modern védelmi ipari központot létesít Zalaegerszegen

A Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással, nyolcvan magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Rheinmetall új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német vállalat egy védelmi ipari központot hoz létre a városban 3,7 milliárd forint értékben, amihez a kormány 560 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő nyolcvan magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét.

Beszédében tudatta, hogy ezen új létesítmény a katonai járművekkel kapcsolatos fejlesztési és mérnöki tevékenységeket fogja ellátni, s ezzel a beruházással is közelebb kerül a Zrínyi 2026 program keretében kitűzött cél, hogy a honvédségünk modern, s minél nagyobb részben hazai gyártású eszközökkel legyen felszerelve.

Hangsúlyozta, hogy a hadiipar a legmodernebb iparág, itt igazi csúcstechnológiát kell használni, ezáltal az ágazat jelenléte a teljes magyar gazdaság számára megteremti az átfogó modernizáció lehetőségét, hiszen számos elektronikai, fémipari, vegyipari beszállítóra is szükség van.

(MTI nyomán)