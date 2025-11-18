Anyaország :: 2025. november 18. 07:57 ::

Elárulta Szijjártó minisztériuma, mit vállalt a Samsung a 133 milliárdos állami támogatásért

Több hosszú távú és komoly vállalást tett a Samsung SDI a magyar állam felé a cégnek nyújtott 133 milliárd forintos támogatásért cserébe – közölte a Telex kérdésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Ezek között van, hogy 2038-ig legalább 3308 fős alkalmazotti létszámmal fenntartják a termelést a gödi telephelyükön.

A Samsung SDI 955 milliárd forintból bővíti a gödi üzemét. A projekthez a magyar állam 133 milliárd forint támogatást ad, amiért cserébe új munkahelyek létrehozását nem várja el.

A lap megkérdezte a KKM-et, hogy a gödi gyár pontosan melyik bővítéséről van szó, illetve mi indokolta az ilyen összegű támogatás odaítélését. A külügy az előbbi kérdésre nem válaszolt, utóbbiról viszont részletes tájékoztatást adott.

A tájékoztatás szerint a Samsung az állami támogatásért cserébe egy szerződés részeként vállalta, hogy:

2038. december 31-ig 3308 fős bázislétszámmal garantálja magyarországi működését;

addig 668 milliárd forint bértömeget fizet ki a dolgozóinak;

akiknek átlagosan közel 900 ezer forintos havi bért biztosít.

Azt, hogy a Samsung pontosan melyik bővítésére vonatkozik a támogatási szerződés, a KKM nem árulta el, de azt írták, hogy egy 2028 végéig megvalósuló projektről van szó. Ez minden valószínűség szerint a második gödi gyár 2023-ban elkezdett bővítését takarja.

A KKM kiemeli, hogy a Samsung 2885 milliárd forintnyi beruházásához a magyar állam 6,58 százalékos támogatási intenzitással járult hozzá.

A Samsung SDI gödi termelése 2023 ősze óta jelentősen csökkent, régebbi gyártósoraik egy részét leállították, és több ezer munkavállalójukat küldték el.