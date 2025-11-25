Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. november 25. 07:46 ::

Lázár János: a cigányság jelenti ma a legnagyobb lehetőséget Magyarországnak

"Évek kellenek a lerobbant, lerombolt, szétlopott, szétbarmolt MÁV-csoport infrastrukturális felújításához. Ez egy ilyen munka. Úgyhogy nem egy választást kell nyerni a MÁV szempontjából, hanem legalább kettőt ahhoz, hogy én ott valamit tudjak csinálni" – fejtette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a Megafon rendezvényén arra a közönségkérdésre, hogy mikor lesz nemzetközi szinten is elismert vasúti hálózata Magyarországnak.

A Lázárinfónak nevezett, de válogatott közönség előtt, zárt térben tartott rendezvényen Lázár arról is beszélt, hogy többen utaznak manapság a vasúton, illetve arról is, hogy nem ért egyet a főpolgármesterrel, mégis biztosítanak előnyöket a budapestieknek is. Szerinte a 2026-os választáson "mindenki a saját sorsáról dönt majd", mert "vagy sokkal rosszabb, vagy akár valamivel jobb" lesz utána. Hiszen, mint Lázár mondta, a választók arról döntenek, hogy "hogyan fognak boldogulni, és milyen sorsuk lesz".

Semmit vissza!

Lázár a több mint egy órás kérdezz-felelekben eljutott Trianonon és a száz évvel ezelőtti baloldaliakon át az újraosztott mozgástérig is, meg addig, hogy ez a kormánypárt "ellenfeleinek agyáig nem jut el". Egy kérdésre arra is utalt finoman, hogy

ez az újraosztott mozgástér azért nem jelenthet olyat, ami a szomszédos országok kárára válna.

A politikus 1000 eurós minimálbért, "belátható időn belüli" egymillió forintos bruttó átlagkeresetet, 9 forint/kWh gázárat és 35 forint/kWh áramárat is ígért arra az esetre, ha a Fidesz nyer jövőre.

2010 előttizés még 2025-ben is

A közönségkérdések kitértek többek között arra, hogy miért nevezi Lázár "félkész országnak" Magyarországot, "mikor készül el a másik fele". A miniszter szerint nem azzal van a baj, amit megcsináltak, "hanem azzal, amit 2010 előtt az ellenfelek nem csináltak meg, vagy elrontottak". A politikus példának említette, hogy akkoriban 70 ezer forint volt a minimálbér, mára pedig 310 ezer – arra azonban nem tért ki, hogyan változott időközben az inflációs helyzet Magyarországon 15 év alatt. Lázárnak az volt a másik érve arra, hogy most nem "minden szar", hogy sokaknak van autója.

Magyarország tehát, összegezte a miniszter, új irányt vett, "amit most meg akarnak puccsolni, meg akarnak hekkelni lényegében, meg akarnak trollkodni, és vissza akarják tolni ezt az országot a neki szánt szánalmas sorsba". A miniszter által említett "ők" között ott van Brüsszel és az ukránok, meg az, hogy előbbi pénzt akar adni utóbbinak Lázár szerint. A miniszter azt is kifejtette: a választás tétje az, hogy mennyi lesz a fűtés, ráadásul úgy látja, sokan akarják "a nyakunkat törni azért", mert

nincsenek bevándorlók az utcákon, és a gyerekek sincsenek veszélyben.

Lázár beszélt az EU-s pénzeket táskába rakó Zelenszkijről, arany vécékről, meg arról, hogy Magyarország szerinte azért nem kap EU-s pénzeket, mert Brüsszel szerint "a melegeknek itt milyen rossz". "Az európai politika eldöntötte, hogy Ukrajnát megszállják. Oroszország is meg akarja szállni, és a francia és német nagytőke is. Mi azt akarjuk, hogy az ukránok éljenek, ahogy akarnak, és hagyjanak minket békén" – tért ki a globális politikai nézeteire Lázár János.

Cigányozásból - "lebukás " után - cigánysimogatás

Lázár János 2018-ban azt mondta a migránsokra, hogy "ha egyszer beengedjük őket, akkor el fogják foglalni azt a helyet, ahová bejönnek. Onnantól kezdve az egy mese, hogy lehet integrálni, meg majd barátkozunk, meg majd olyanok lesznek, mint mi, nehogy elhiggye valaki. 600 éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljük világosan."

Erre a mondatára is rákérdezett a közönségből egy cigány férfi, mire válaszul a miniszter először arról beszélt, hogy a németek nem adnak a fiataloknak háromszázalékos hitelt meg támogatást, a magyarok meg igen. Lázár szerint ez a mondata egyébként nem a "romáknak" rótta fel az integráció hiányát, hanem a kormánynak. "A cigányság számára kell lehetőséget adni, nem az afrikaiak számára", mondta a miniszter, majd hozzátette, szerinte

a cigányság jelenti ma a legnagyobb lehetőséget Magyarországnak.

A "mi lesz, ha nem sikerül elfoglalni Brüsszelt?" kérdésre Lázár azt mondta, Magyarország elkötelezett NATO- és EU-tag, tehát kilépni nem akarnak.

(Telex nyomán)