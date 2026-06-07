Külföld :: 2026. június 7. 21:12 ::

Ékszertolvajok mintegy egymillió euró értékben loptak el ékszereket és luxusórákat Torinóban

Ékszertolvajok fosztottak ki vasárnap kora reggel Torinóban egy aukciósházat: az ismeretlen tettesek mintegy egymillió euró (355 millió forint) értékben vittek el ékszereket és luxusórákat - közölték a helyi hatóságok.

A tulajdonosok szerint a betörés hajnali 4 óra 20 perckor történt a Sant'Agostino aukciósházban. A mindössze négy percig tartó bűncselekményt a térfigyelő kamerák rögzítették.

Az elkövetők, akik feltehetően maszkot viseltek, betörték a vitrineket és megrongálták a biztonsági berendezéseket. A tolvajok több értékes vintage órát vittek el, köztük Rolex és Vacheron Constantin márkájúakat, továbbá olyan gyémántokat, smaragdokat, rubinokat és zafírokat is, amelyeket a jövő héten bocsátottak volna árverésre.

Az ügyben nyomozás indult. A rendőri jelentés szerint a riasztó megszólalása után pár perccel a helyszínre érkeztek a csendőrök, de az ékszertolvajok addigra elmenekültek.

(MTI)