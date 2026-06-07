Külföld, Friss hírek :: 2026. június 7. 18:00 ::

Földrengéssorozat okozott károkat vasárnap a görögországi Évia szigetén

Földrengéssorozat okozott károkat vasárnap a görögországi Évia szigetén - jelentette az ERT görög közszolgálati adó.

A görög Geodinamikai Intézet adatai szerint a röviddel dél után kezdődött földrengések Évia (hagyományos nevén Euboia) északi részén Prokopi környékét rázták meg, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, és a szigettől mintegy 100 kilométerre délre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett.

A helyi hatóságok közlése szerint a földrengések kisebb földcsuszamlásokat okoztak, és a sziget egyes falvaiban, köztük Prokopiban és Dafnouszában lakóházak rongálódtak meg. A károsodott épületeket kiürítették, személyi sérülésről azonban eddig nem érkezett jelentés.

Az érintett területek ellenőrzésére polgári védelmi és katasztrófavédelmi egységeket vezényeltek ki.

Görögország egy szeizmikusan aktív zónában fekszik, gyakoriak a földrengések, amelyeket akár olyan sűrűn lakott területeken is észlelni lehet, mint az athéni régió.

(MTI)