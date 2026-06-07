Külföld :: 2026. június 7. 19:22 ::

Újabb humanitárius segélyszállítmány érkezett Mexikóból Kubába

Vasárnap újabb humanitárius segélyszállítmány érkezett Mexikóból Kubába, ahol tovább súlyosbította a gazdasági és társadalmi válságot az ország ellen négy hónapja bevezetett amerikai olajblokád.

Február óta Mexikóvárosból a hatodik humanitárius segélyszállítmány érkezett a karibi szigetországba. Az Asian Katra teherhajó vasárnap reggel futott be a havannai kikötőbe - közölte az AFP hírügynökség.

Az Egyesült Államok január végén vette olajblokád alá Kubát. Washington a nyomásgyakorlással egyebek között arra próbálja rábírni a kubai vezetést, hogy vessen véget a politikai elnyomásnak, engedjék el a politikai foglyokat és nyissák meg a kommunista ország gazdaságát a magánszféra szereplői előtt. Az utóbbi négy hónapban csak egy orosz olajszállító tartályhajónak engedélyezték a kikötést, és az ország olajkészletei kimerültek.

Francisco Pichon, az ENSZ helyszínen tartózkodó képviselője csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy a 9,6 millió lakosú szigetet "humanitárius vészhelyzet" fenyegeti, amit még súlyosbíthat a hamarosan beköszöntő hurrikánszezon. Pichon emlékeztetett rá, hogy két hónapja indították el az ENSZ humanitárius akciótervét, amelynek költségvetése meghaladta a 90 millió dollárt, de ennek csak mintegy egyharmadát finanszírozták a tagországok, s közben sokkal súlyosabbá vált a helyzet Kubában. Pichon nagyobb nemzetközi szerepvállalást kért a tagországoktól, és hangsúlyozta, hogy az ENSZ humanitárius erőfeszítései a humanitárius szükségletekre, és nem a politikai vitákra összpontosítanak.

(MTI)