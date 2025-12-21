Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 21. 19:15 ::

Közérzetjavító vonatozást tartott Pest vármegyében a Betyársereg

Ezúttal Budapest agglomerációjában és a főváros két csomópontja között vonatozott a Betyársereg. Az út során kiilleszkedett elemekkel csak mérsékelten, a sereg tagjait bátorító utasokkal azonban szép számban találkoztunk - írja a Magyar Jelen. Alább a folytatás.

„Jöhetnének sűrűbben is, mert borzasztó, ami a vonatokon zajlik” – mondta a monori vasútállomáson a kávéját fogyasztó jegyvizsgáló. Az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan érkeznek a hírek azokról az esetekről, mely során egy bizonyos szociális-társadalmi réteghez tartozó, bűnöző életmódot folytató kisebbség tagjai nem csak az utasokat, de a MÁV személyzetét is zaklatja, vegzálja.

December 19-én kora este a jól ismert logóval ellátott kabátokban gyülekeztek a Betyársereg tagjai a Bűnvadászok képviselőivel kiegészülve Monoron. Mint megtudtuk, nemcsak a vonatokon, de a település vasútállomásán is rendszeresek a közösségellenes, erőszakos támadások. A mintegy 20-25 fővel vonatra szálló Betyársereg úti célja első körben Kőbánya-Kispest volt.

Budapesten is örültek a Betyárseregnek

A XIX. kerület közlekedési csomópontján nemcsak a hajléktalanok jelentenek gondot, hanem azokkal a bűnöző cigányokkal is sok probléma akad, akik az ide beérkező vonatokkal utaznak a környék kisebb, szegényebb településeiről a fővárosba. Az állomáshoz tartozó felüljárón összegyűlő „fiatalok” és idősebbek rendre belekötnek az ott keresztülhaladókba, sokszor pedig egymáson vezetik le sikertelen életükből fakadó primitív frusztrációjukat. A KöKin „járőröző” Betyársereg tagjaival azonban érthetően nem volt senkinek kedve kötekedni.

A következő állomás, mármint szó szerint vasútállomás Kelenföld volt, ahová Kispestről közvetlen járattal lehet eljutni Ferencvároson keresztül. A kelenföldi állapotokról már a Magyar Jelenen is többször beszámoltunk elsősorban a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbuda Állatmentés Facebook-oldalon keresztül.

Érkezésünkkor a Betyársereg tagjai a XI. kerületben is inkább pozitív fogadtatásban részesültek, olyan is volt, aki a belépés lehetőségéről érdeklődött – az úriember persze kevésbé illett a képbe, hiszen megjelenése és alkoholos állapota miatt inkább azt a réteget képviselte, akik miatt Monoron vonatra kellett szállni és elutazni egészen Kelenföldig…

Azt pedig, hogy mekkora igény is van a hasonló megmozdulásokra, nemcsak a Bűnvadászok sikere jelzi. A Magyar Jelen főszerkesztője, Horváth Tamás ugyanis szombat reggel osztott meg egy képet a pénteki akcióról, amelyet a közösségi oldalán már 22 ezernél is többen kedveltek.