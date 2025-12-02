Cigánybűnözés, Videók :: 2025. december 2. 11:06 ::

Orális szexre akart kényszeríteni egy fiatal nőt egy cigány a lajosmizsei vonaton

Egy fiatal nő november 25-én este Budapestről tartott Lajosmizse felé. Egy 22 éves "fiatalember" telepedett mellé, és beszélgetni kezdett vele. A férfi azonban a Dabas-Gyón vasútállomás előtti szakaszon elővette a nemi szervét, majd a sértett hajába kapaszkodott, és erőszakkal arra kényszerítette, hogy az arca közel kerüljön ahhoz. Cselekményének a rémült nő sikítása vetett véget.

"K." Tivadar a következő állomáson leugrott a vonatról, és futva menekült el.

A Dabasi Rendőrkapitányság a sértett feljelentése után azonnal megkezdte az elkövető felkutatását. A nyomozók kamerafelvételeket elemeztek, tanúkat hallgattak ki, és rövid időn belül azonosították "K." Tivadart.

Másnap reggel egy dabasi ház udvarán álló lakókocsiban fogták el, gyanúsítotti kihallgatására őrizetbe vétele után került sor.

A nyomozók szexuális erőszak bűntette miatt indítottak eljárást ellene, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - közölték honlapjukon.