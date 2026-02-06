Anyaország, Videók :: 2026. február 6. 09:28 ::

"Youtuber-karrierem legösszetettebb interjúja" - Novák Előd volt Somkuti Bálint vendége

Youtuber-karrierem legösszetettebb interjúja volt a Honvédelmi Bizottság mi hazánkos képviselőjével. Kíváncsian várom a nézők észrevételeit! - írja Somkuti Bálint a Somkuti szerint a világ című műsorának legfrissebb adásához. Kósa Lajos honvédelmi bizottsági elnök után Novák Előd volt a csatorna vendége.

A Mi Hazánk képviselője pedig azt írta: "Hiszem, hogy lehet paradigmaváltás a honvédelmi politikában is, merjünk nagyot álmodni, elég volt a megalkuvásokból, kishitűségekből! Vajon miért gondolják úgy egyesek, hogy mindent végre kell hajtanunk, amit az USA elvár, még ha az pl. nem is NATO-kötelezettség, de közben pl. a kísérleti Covid-vakcinák visszautasítása miatt kirúgott katonák rehabilitálásának amerikai mintáját hiába követeljük Magyarországon is alkalmazni... Egyértelműen a kormány felelősségei ezek, nem hivatkozhat nemzetközi "kényszerhelyzetre", amit elég sajátosan válogatnak Orbánék, hiszen pl. egyetlen uniós tagként vétózta Magyarország az izraeli telepes terroristák szankciós listára helyezését."