Háború :: 2026. május 2. 14:24 ::

Ukrán hatóságok: autóbuszt ért dróntalálat Herszonban, két civil életét vesztette

Orosz drón csapódott be egy autóbuszba a dél-ukrajnai Herszon városban szombaton korán reggel, két ember életét vesztette, hét másik megsebesült - közölték a hatóságok.

A sebesültek többsége a közszolgáltatásokban dolgozott - közölte Olekszandr Prokugyin, a Herszon megyei katonai közigazgatás vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. A kormányzó felvételeket tett közzé, amelyeken az autóbusz berobbant ablaka és a padlóján egy vértócsában fekvő holttest volt látható.

"Az ilyen támadások a polgári lakosság elleni rendszerszintű politikai terror részei" - írta a Telegramon Dmitro Lubinec ombudsman.

Herszont, az egyetlen megyeszékhelyet, amelyet az orosz erők a 2022 februárjában kezdődött teljeskörű inváziójuk során elfoglaltak, az ukrán erők még abban az évben visszafoglalták, de rendszeresen érik orosz támadások a Dnyeper folyó túlsó partjáról.

Ukrán tisztségviselők és emberi jogi szervezetek azzal vádolják Moszkvát, hogy rendszeresen hajt végre kis teljesítményű pilóta nélküli repülő szerkezetekkel támadásokat civilek ellen a frontvonal túlsó oldaláról, mindenekelőtt Herszonban.

A dél-ukrajnai Odessza, amelyet az elmúlt néhány hónapban ugyancsak szinte naponta támadnak az orosz erők, szintén támadás célpontja volt szombatra virradó éjszaka - közöte Oleh Kiper megyei kormányzó.

(MTI)