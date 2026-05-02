2026. május 2. 14:09

Meloni kormánya már a második leghosszabb ideje regnáló lett az olasz köztársaság történetében

Az általam vezetett kormány a mai napon a második leghosszabb lett az olasz köztársaság történetében - jelentette be Giorgia Meloni közösségi oldalán szombaton.

Az olasz miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az eredményt nem ünneplendő célként éli meg, hanem "még erősebb felelősségként az olaszok iránt".

Meloni köszönetet mondott mindenkinek, aki tovább támogatja kormányát, hisz az általa vezetett kormány munkájában, és annak komoly elkötelezettségében.

Hozzátette: határozottsággal folytatják a kormányzást a megkezdett út beteljesülése érdekében. Hangoztatta, hogy kormánya egyetlen iránytűje a nemzeti érdek képviselete.

Giorgia Meloni és kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét.

A Meloni vezette Olasz Testvérek (FdI), az Antonio Tajani vezette Hajrá Olaszország (FI), a Matteo Salvini vezette Liga és a Mi Mérsékeltek nevű párt jobbközép koalíciója a hatvannyolcadik kormányt alkotja az 1946-ban megszületett olasz köztársaság történetében.

Ez az első kormány, amelynek élére nő került, és az első, amelyet az Olasz Testvérek vezet.

Giorgia Meloni eddig 1287 napon át kormányzott. Az eddigi leghosszabb a Silvio Berlusconi vezette második kormány volt 2001 júniusa és 2005 szeptembere között, amely 1412 napot fedett le.

Meloni kormánya szeptember 4-én érheti el a második Berlusconi-kormány teljesítményét, amelyet meghaladva a leghosszabb ideig tartó kormány lesz.

Olaszországban a parlamenti ciklus öt évre szól, a következő választások 2027-ben esedékesek.

(MTI)