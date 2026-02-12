Anyaország, Videók :: 2026. február 12. 10:56 ::

Megtalálták a Dunában egy tíz éve eltűnt paksi férfi autóját, benne egy holttesttel

Több mint tíz éve eltűnt autót emeltek ki a napokban a Dunából Paks térségében; az autó utasterében egy holttest volt - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint az autó tulajdonosa, egy 48 éves paksi férfi 2015. július 29-én este 8 óra körül hagyta el az otthonát, majd autójával ismeretlen helyre hajtott; késő este még telefonált a feleségének, de hollétét nem árulta el, azután a telefonja nem volt többet elérhető, ő pedig nem adott magáról életjelet.

A családtagok előbb maguk próbáltak a nyomára bukkanni, majd másnap bejelentették az eltűnését - tették hozzá.

Az eljárást a Paksi Rendőrkapitányság a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködésben folytatta, de a férfi felkutatására tett intézkedések, a széles körű adatgyűjtés és a visszatérő ellenőrzések, kutatások nem vezettek eredményre. Megjegyezték, hogy a kutatásokat a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület több alkalommal is segítette.

Évekkel később, 2023 nyarán a Duna jobb partján, Paks külterületén a folyó partra vetette az eltűnt férfi által használt személygépkocsi lökhárítóját, rajta az autó rendszámával, ezt követően a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület szonár segítségével átvizsgálta a Duna paksi szakaszát több kilométer hosszban.

Az igazi áttörés 2026. január 31-én történt, amikor a kutató-mentő egyesület sikeresen azonosította a gépjármű helyét, ezután 2026. február 9-én a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat segítségével sikerült a mederfenéken, fejtetőn fekvő személyautót kiemelni.

A több mint 10 éve elsüllyedt autót a Duna jobb partjának 1529,5 folyamkilométerénél találták meg, mintegy 5 méteres mélységben - írták.

A kiemelést követően megállapították, hogy a kocsi az eltűnt férfi által használt és a Paksi Rendőrkapitányság által körözött gépjármű.

A jármű utasterében talált holttest azonosításához további szakértői vizsgálatok elvégzése szükséges; az elsődleges orvosi vélemény alapján nem történt idegenkezűség. Az ügy vizsgálatát közigazgatási hatósági eljárás keretében a Paksi Rendőrkapitányságon folytatják - áll a közleményben.

(MTI)