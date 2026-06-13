Anyaország :: 2026. június 13. 15:57 ::

Tóta W. szerint Jézus annyira számít, mint egy ogre mágus - Dúró Dóra nyílt levelet írt Tarr Zoltánnak

A Mi Hazánk elnökhelyettese Facebook-oldalán közölte a nyílt levelét:

Tisztelt Tarr Zoltán Miniszter Úr!

A kormányban Ön a felelős többek közt az egyházügyekért, nem mellesleg református lelkész. Az Ön politikai közösségéhez tartozó, a miniszterelnök testvére által vezetett Kontroll nevű portálon állandó megszólalási lehetőséget kapó Tóta W. Árpád a következőket írta Jézus Krisztusról:

Érdemes végre belenyugodni abba, hogy a többség számára Jézus egy mesefigura. Nincs. Egyáltalán nem értelmezhető egy törvény vitájában, hogy Zsebibaba mit csinálna. Ez a szöveg pont annyit ér, mint ha a 12 éves Giró-Szász Ödönke mászna elő a szerepjátékos klubból, és arról magyarázna, hogy mit gondolna a szívhangrendeletről egy nyolcas szintű ogre mágus.



Tóta W. szeret mindennek beszólni, ami keresztény (fotó: Oravecz Joe)

Önnek mi a véleménye erről a kijelentésről? Magyarországon, egy keresztény országban helyénvalónak tartja ezt tartalmában és stílusában? Üdvözlendőnek tartja, hogy egy olyan ember, aki ilyen kijelentésre vetemedik, meghatározó véleményformáló lehet a miniszterelnök családtagjának portálja révén? Ez az az út, amelyet követendőnek tart a magyar közbeszédben?

Várom mellébeszéléstől mentes válaszát!

Köszönettel:

Dúró Dóra