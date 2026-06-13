Külföld :: 2026. június 13. 15:28 ::

Megünnepelték III. Károly hivatalos születésnapját

Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 77 esztendős III. Károly király hivatalos születésnapját.

A brit uralkodók hivatalos születésnapi ceremóniája, a Trooping the Colour - a csapatzászlók bemutatása a hadsereg alakulatainak - 1748 óta a mindenkori uralkodó születésnapjának ünnepsége. Azt azonban, hogy a hivatalos királyi születésnap mindig nyáron legyen, VII. Eduárd király, Viktória királynő fia honosította meg a múlt század első évtizedében.

VII. Eduárd születésnapja - III. Károlyéhoz hasonlóan - novemberben volt, amikor a brit időjárás általában alkalmatlan nagyszabású szabadtéri rendezvények megtartására, ezért helyezték át júniusra a hivatalos ünnepséget. Ez a szokás azóta is megmaradt.

Az elgondolás ezúttal is bevált: a kétórás szombati ünnepség kellemes, napos időben zajlott.

A Trooping the Colour ceremóniája annak a régi katonai gyakorlatnak a stilizált felidézése, amellyel az egyes alakulatok zászlait és jelképeit, vagyis színeit (colour) rendszeresen végighordozták a katonák (troops) előtt, hogy azok a csata zűrzavarában is könnyen felismerhessék, mely színek alatt kell szükség esetén gyülekezniük.

Az idén a brit szárazföldi hadsereg egyik legrégebbi, Grenadier Guards nevű, különböző formációkban 1656 óta létező gyalogosezredének jutott az a megtiszteltetés, hogy csapatzászlóját bemutathatta a fegyveres erők főparancsnokának, vagyis az uralkodónak.

III. Károly király negyedik alkalommal vett részt uralkodóként a Trooping the Colour ceremóniáján.

Édesanyja, II. Erzsébet királynő - aki 2022 szeptemberében, életének 97., uralkodásának 71. évében hunyt el - 1952-ben lépett trónra, és halála évéig minden évben jelen volt a nagyszabású ünnepségen, 1955 kivételével, amikor az eseményt országos vasutassztrájk miatt törölték.

A szombati ceremónia helyszínére, a lovastestőrség laktanyájának gyakorlóterére - Horse Guards Parade - Károly király és hitvese, Kamilla, valamint Katalin walesi hercegnő, Vilmos trónörökös felesége és három gyermekük egyaránt nyitott hintón, Vilmos herceg lóháton érkezett a Buckingham-palota és az Admiralitás között húzódó, vörös aszfaltjáról híres Mall sugárúton.

A ceremónia után a királyi család tagjai visszatértek a Buckingham-palotába, és a hagyományoknak megfelelően a palota teraszáról köszöntötték az ünnepségre összegyűlt százezres tömeget.

Az eseményt a brit királyi légierő (RAF) 31 repülőgépének tisztelgő átrepülése zárta.

(MTI)