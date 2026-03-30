Miért szökhetett Izraelbe a parkolási maffia börtönbüntetésre ítélt politikusbűnözője? – ezzel a címmel nyújtott be országgyűlési írásbeli kérdést Novák Előd Orbán Viktornak, mivel sajnos nem kérik a zsidó szökevény kiadatását. Alább olvasható:

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A sajtóban megjelent információk szerint a parkolási maffiaként emlegetett ügyben jogerősen hat és fél év börtönre ítélt volt MSZP-s alpolgármester a kiszabott szabadságvesztés megkezdése előtt Izraelbe szökött már közel fél éve. Az önök népirtó állammal szégyenteljesen szoros szövetségébe hogy fér bele még ez is, hogy Izrael nem adja ki a politikusbűnözőt? Egyáltalán szorgalmazzák ezt a kétoldalú tárgyalásokon, vagy már az is antiszemitizmusnak minősülne?

Fürst György a jogerős ítélet ellenére nem kezdte meg büntetésének letöltését, ezért a hatóságok látszólag elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Az eset súlyos kérdéseket vet fel a magyar kormányzat büntetés-végrehajtása és a nemzetközi együttműködésének hatékonyságával kapcsolatban.

Hogyan fordulhatott elő, hogy egy jogerősen elítélt személy a büntetés megkezdése előtt elhagyhatta Magyarország területét?

Hány olyan eset volt 2010 óta, amikor jogerősen elítélt vagy körözött személy Izraelbe távozott, és onnan nem került kiadatásra?

Mely más országokba szökve, hány hasonló eset történt 2010 óta? Tekinthető-e rendszerszintű problémának, hogy egyes elítélt bűnelkövetők külföldre szökve elkerülik a magyar igazságszolgáltatást?

Van-e folyamatban olyan nemzetközi együttműködés vagy kétoldalú megállapodás, amely biztosítja az ilyen személyek kiadatását és felelősségre vonását ezen országok esetén?

Izrael ügyében a kiemelkedően szoros (és szolgalelkű) együttműködésük keretében fel merték-e vetni, hogy pl. ha már az ázsiai Izrael a labdarúgó Európa-bajnokság (!) selejtező mérkőzéseinek hazai meccseit Magyarországon játssza (nemzetbiztonsági kockázatot, terrorveszélyt növelve hazánkban), akkor méltóztassanak ne bújtatni a jogerősen elítélt poltikusbűnözőt?

Várom érdemi válaszait.

Tisztelettel:

Novák Előd

a Mi Hazánk országgyűlési képviselője