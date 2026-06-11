Friss hírek :: 2026. június 11. 09:33 ::

Vádat emeltek egy férfival szemben, aki gumiabroncsokat és azbesztet tárolt az udvarán

A Hatvani Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki több ezer kilogramm veszélyes hulladékot - gumiabroncsot és azbesztet - halmozott fel gyöngyösoroszi háza udvarán - közölte a Heves Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfi lakóháza udvarán 2024-től különböző típusú hulladékot gyűjtött és tárolt; mintegy másfél év alatt összesen 120 köbméter gumiabroncsot, több mint 70 000 kilogramm kommunális hulladékot, valamint csaknem 7000 kilogramm veszélyes hulladékot (azbesztet tartalmazó építőanyagot és szénkátrány tartalmú bitument) halmozott fel.

A férfit 2024 márciusában a Heves Vármegyei Kormányhivatal kötelezte a felhalmozott hulladék elszállítására, de ennek nem tett eleget.

A kormányhivatal végül 2025 júliusában az udvaron tárolt valamennyi hulladékot elszállíttatta, majd annak költségét a vádlottra terhelte.

A vád tárgya különösen jelentős mennyiségű veszélyes hulladékra elkövetett, hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette; a Hatvani Járási Ügyészség a vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására és - a hulladék felvásárlásával szerzett jövedelemmel egyező mértékű - vagyonelkobzás elrendelésére tett indítványt a büntetett előéletű vádlottal szemben - áll a közleményben.