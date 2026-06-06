Anyaország, Olvasói levelek :: 2026. június 6. 17:04 ::

A rendvédelmi megtisztulás látszata és valósága - egy belső hang a közvélemény tájékoztatásáért

Olvasónk írja:

Tisztelt Szerkesztőség!

A hazai rendvédelmi szervek aktív tagjaként fordulok önökhöz, hogy felhívjam a nyilvánosság figyelmét egy kifejezetten aggasztó, a színfalak mögött zajló jelenségre. Pósfai Gábor belügyminiszteri, valamint Tóth Gábor rendészeti államtitkári kinevezését követően egyre élesebben rajzolódik ki az a kép, amely megkérdőjelezi, hogy a jelenlegi vezetés valóban érdemben le kíván-e számolni az előző rendszer által beépített, kompromittálódott felső vezetőkkel.



Pósfai Gábor (b) belügyminiszter Gyurcsány rendőrkapitányát, Tóth Gábort nevezte ki rendészeti államtitkárnak (forrás: Fb)

A bizonyos sajtóorgánumokban sulykolt narratívával ellentétben a rendvédelmi állomány mintegy 95 százaléka támogatta a kormányváltást. Az előző ciklusban kiosztott úgynevezett hat havi „fegyverpénz" a testületen belül csupán nevetség tárgya volt – a legtöbben egyértelmű és átlátszó szavazatvásárlási kísérletként értékelték. A kormányváltást megelőzően is élt azonban egy súlyos dilemma a sorainkban: a mögöttünk álló tizenhat év kormányzása a józanabb, szakmai alapokon nyugvó vezetést jórészt elüldözte a pályáról. Döntéshozói pozíciókban szinte kizárólag azok maradhattak meg, akik az előző rendszer hatalomtechnikai eszközeivel operáltak.

A különböző belső szakmai csatornákon, szakszervezeti platformokon és a közösségi médiában jelenleg véget nem érő türelmetlenség tapasztalható. Az állomány egyértelműen a kompromittálódott felső vezetés azonnali leváltását követeli. Bár sokan higgadtságra intenek, az a tény, hogy a közbeszédet Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltásának kérdése uralja – amelynek érdekében a kormányzati erők akár törvénymódosításra is hajlandóak –, joggal erősíti az elégedetlen hangokat. Jogos a kérdés: miért élvez egy hivatalvezető leváltása ekkora prioritást, miközben a rendvédelem teljes megújítása várat magára?

A személycserék valódi természete

A közelmúltban megjelent hírek felületesen azt a látszatot keltik, mintha megindultak volna a vezetőcserék, és ezzel kezdetét venné az állomány által várt megtisztulás:

A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb. A rendőrségi zsargonban „1-esként" hivatkozott helyi vezetők cseréje a legtöbb esetben nem valódi vérfrissítést jelentett. Más szolgálati helyről érkező, független szakemberek kinevezése helyett a folyamat kimerült az addigi helyettesek előléptetésében.

Kiváló példa erre dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitányának esete, akinek helyére Baricska Norbert Tamás r. ezredes került – aki eddig a volt főkapitány bűnügyi helyetteseként szolgált, tehát ugyanannak a vezetői gépezetnek a szerves része volt. Terdik Tamás pályaíve és Baricska előélete szinte tükörképe egymásnak: Terdik is bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesből lépett elő budapesti főkapitánnyá 2018-ban. Nem mellékes körülmény, hogy Baricska Norbert Tamást tavaly júniusban Pintér Sándor korábbi belügyminiszter soron kívül előléptette rendőr ezredessé – vagyis az új fővárosi rendőrfőkapitány karrierjét közvetlenül az előző rendszer kulcsfigurája alapozta meg.

Amit az új főkapitányság örököl – és ami alól nem menekül a felelősség

Baricska Norbert Tamás mint bűnügyi helyettes közvetlen felügyelet alatt tartott számos, mélyen politikailag terhelt eljárást:

Kinek a sora marad ki?

Az állomány többségében felmerül a kérdés: miért pont a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál kezdte meg a „tisztogatást" a vezetés? A médiában megjelent hír szerint dr. Balogh János r. altábornagy leváltásra került, aki pár nappal a leváltását követőn továbbra is ellátta főkapitányi funkcióját és elmondta, hogy őt még nem értesítette senki felmentéséről. Továbbra is pozíciójában van Jeney Áron r. dandártábornoknál, aki alatt a Szabó Bence-botrány is kirobbant. Jeney Áron az NNI igazgatójaként személyesen vett részt abban az állománygyűlésen, ahol Szabó Bence kollégáinak vegzálása megkezdődött, és ahol a tiszt végül kénytelen volt beismerni, hogy ő adta ki az információkat a Tisza Párthoz köthető informatikusok megfigyeléséről. Az állomány egy része a BRFK-nál végrehajtott cserét egyértelműen a júniusban esedékes Budapest Pride betiltásával hozza összefüggésbe – vagyis operatív, nem pedig erkölcsi szempontok vezérlik a döntést.



Jeney Áron tábornoki kinevezése a Sándor-palotában

Figyelmükbe ajánlom a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Bűnügyi Főosztályának belső működését, amely a gyakorlatban egyfajta „mini NNI-ként” (Nemzeti Nyomozó Iroda) funkcionál. Ez a speciális egység – változatlan vezetés mellett – korábban a NER-közeli szereplők, valamint kiemelt közszereplők és celebek ügyeinek diszkrét kezeléséért volt felelős. Hozzájuk tartoztak az olyan nagy visszhangot kiváltó ügyek is, mint a Kónya Endre körüli eljárás vagy egy bíró vegzálása.

Információim szerint az egységnél az utóbbi időben 180 fokos fordulat következett be: a korábbi politikai védőernyő helyett a hangsúly áthelyeződött a Fidesz-közeli szereplők elleni eljárásokra, miközben a celebvilág ügyeinek „simítása” továbbra is zavartalanul folyik.

Mindez éles fénnyel világít rá arra, hogy a törvény előtti egyenlőség elve ebben a struktúrában is ugyanúgy háttérbe szorul:

a büntetőjogi felelősségre vonás nem a jogszabályokon, hanem az aktuális politikai széljáráson és az egyéni státuszon (celebek privilégiumai) múlik.

A háttérben maradók

Belső információk szerint a rendőrség továbbra is igényt tart dr. Terdik Tamás szolgálataira. Felajánlották neki a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetését, amit visszautasított. A posztot ezt követően állítólag dr. Tóth Tamás bv. altábornagynak szánják – aki Gergényi Péter óta talán a legnépszerűtlenebb vezető a rendőrségi körökben, és ezer szálon köthető a korábbi kormánypárthoz (lásd pl.: Az új budapesti rendőrfőkapitány édesanyja a Fidesz gazdasági vezetője ).



Dr. Tóth Tamás (j) bv. altábornagy korábbi barátaival (kép: Bruzák Noémi/MTI)

Különösen figyelemre méltó paradoxon, hogy Pósfai Gábor éppen dr. Tóth Tamást váltotta le nemrég a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága éléről – miközben most ugyanezt a személyt tervezik visszacsempészni egy másik kulcsposztra. Ez önmagában cáfolja a „megtisztítás" narratíváját.

Összegzés

A fentiek alapján egy lesújtó kép kezd kirajzolódni: a Pósfai-féle minisztérium, és elsősorban Tóth Gábor rendészeti államtitkár nem kíván érdemben leszámolni a korábbi politikai elit által beültetett vezetőkkel. A belügyhöz tartozó vezetők jelenlegi cseréje csupán egy gondosan megtervezett médiamanőver. Ez nem a rendészeti állomány felé tett gesztus – nem az imáik meghallgatása –, sokkal inkább az átlagos választópolgárok megtévesztését szolgálja, elhitetve velük, hogy a korábbi éra által kinevezett vezetők eltávolítása és a rendszer megtisztítása folyamatban van.

Kérem, hogy a közvélemény hiteles tájékoztatása érdekében adjanak teret ezeknek az információknak.

Üdvözlettel:

L. János