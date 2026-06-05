Anyaország :: 2026. június 5. 22:07 ::

Ismét megragadták a "lényeget": lakhatási diszkriminációról szóló kampányt indít a CEU

Ön hallott már a lakhatási diszkriminációról? Én sem, habár ilyen töltetű kifejezéseket nem nehéz gyártani, csupán egy véletlenszerű szóra és a „diszkriminációra” van szükségünk, majd kész is vagyunk. Így tett az EQUALHOME névre hallgató projekt is, így megalkotta a fentebb olvasható kifejezést.

A kezdeményezés célja bizonyára egyértelmű mindenki számára, de azért leírom: a lakáskeresési nehézségek egyszerűbb megértése, a lakhatási diszkrimináció csökkentése, melyet egy kutatással szeretnének alátámasztani.



Nem aratott osztatlan sikert a Budapest Városháza posztja

A program természetesen nem az irreálissá vált lakásárakról, vagy a drága albérletekről szól, hanem a „kisebbségekről”, így a kutatás – noha papíron a diszkrimináció ellen van – máris diszkriminál, hiszen cigányok jelentkezését várják, olyanokét, akik most készülnek Budapestre költözni, és lakást vagy szobát bérelnének.

A feladat nem megugorhatatlan, talán a célszemélyeknek is sikerül: 6 hetes periódusban a megszokott módon kell albérlet után kutatniuk (hetente legalább 4 alkalommal kb. 15 percet rászánva, használva az ingatlan.com-ot), majd érdeklődniük, a program alatt pedig maximum 6 kérdőívet kitölteniük.

A részvétel anonim, az eredményeket csak összesítve kezelik, sőt, még jutalmat is kapnak a jelentkezők. 12 000 forint értékben Tesco-utalványt, a legaktívabb résztvevőket pedig egy évre szóló Budapest-bérlettel is megajándékozzák.



Le kell leplezni a csúnya, rasszista magyarok diszkriminatív szokásait!

Nem csoda, hogy az egyre liberálisabb Budapest is nevét adta a programhoz, a Budapest Városháza Facebook-oldalán is megjelent a felhívás, amely több „röhögős” fejet kapott, mint lájkot, szóval működik az immunrendszer.

Ki az abszolút hülye? – tehetjük fel a kérdést.

Az, aki albérletet ad ki megbízhatatlan cigánynak, aminek veszélyeit az életre alkalmasak alapból ismerik, akik pedig naivabban állnak a világhoz, azok a Bűnvadászok történeteiből ismerhették meg, miért is ingoványos talaj a felelőtlen viselkedés.

Mondanom sem kell, hogy az egész kutatás mögött az a CEU áll, melyet az előző „nemzeti” kormány is dédelgetett.

A program várhatóan június 8-án indul, aki pedig szeretne kicsit trollkodni, az a jelentkezéshez szükséges kérdőívet itt találja.

Végül képzeljünk el egy hasonló programot, amely kizárólag fehéreknek szólna. A teljes mainstream média egy emberként háborodna fel, az egészen biztos.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info