Külföld :: 2026. június 11. 10:24 ::

Jóváhagyta az észt parlament a Svédországban elítélt rabok elhelyezését

Jóváhagyta az észt parlament csütörtökön azt a megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy mintegy 600 Svédországban elítélt rabot észtországi börtönökben helyezzenek el.

Míg Svédországban a börtönök zsúfolásig teltek, Észtország nagy szabad kapacitással rendelkezik. Így jött létre a két állam között a megállapodás, amelynek értelmében az első foglyok hamarosan meg is érkezhetnek a balti országba. A svéd parlament már korábban ratifikálta az egyezményt.

Svédország a második legnagyobb észt városban, Tartuban fog bérbe venni egy börtönt, ahol 400 cellában akár 600 foglyot is el tudnak helyezni. Az első svédországi rabok augusztusban érkezhetnek Tartuba. Az áthelyezendő foglyok 18 év feletti férfiak lesznek, akiket a svéd és az észt hatóságok közösen választanak ki. A svéd állam 30,6 millió eurós bérleti díjat fizet évente, aminek fejében 300 foglyot helyezhet át. Ezenfelül minden további rab után 8500 eurót kell fizetnie havonta.

A svédországi elítéltek Észtországban nem járhatnak ki a börtönből, és büntetésük letöltése előtt visszaviszik őket Svédországba.

Svédországban évek óta komoly gondot jelentenek az erőszakos bűnbandák, amelynek tagjai csaknem teljesen feltöltik a büntetés-végrehajtási intézmények férőhelyeit. Ezzel szemben Észtországban sok börtöncella üresen áll. A balti országban a nagyjából 3 ezer börtönférőhelynek csak kevéssel több mint a fele van kihasználva, sőt Tartuban még ennél is nagyobb arányban vannak üres helyek.

(MTI)