Külföld :: 2026. június 11. 07:18 ::

Az EU és Dél-Korea elmélyíti gazdasági együttműködését

Dél-Korea kedvezőbb elbánást kért az Európai Uniótól az acélimportot érintő új uniós védőintézkedések alkalmazásakor a kelet-ázsiai ország és az EU vezetőinek brüsszeli csúcstalálkozóján.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa, valamint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen részvételével tartott szerdai csúcstalálkozón a felek digitális kereskedelmi megállapodást is aláírtak, és több területen is elmélyítették együttműködésüket.

A dél-koreai elnöki hivatal csütörtöki tájékoztatása szerint I Dzsemjong (Lee Jae Myung) a csúcstalálkozón arra kérte az EU vezetőit, hogy a közösség piacára irányuló dél-koreai acélexport számára legalább a versenytársakéval azonos feltételeket biztosítsanak. Az államfő azzal érvelt, hogy Dél-Korea az EU stratégiai partnere, és szabadkereskedelmi megállapodással rendelkezik az unióval.

A kérés előzménye, hogy az Európai Parlament májusban jóváhagyta az acélimport-védelmi intézkedések szigorítását. Ennek értelmében az évente vámmentesen behozható acél mennyisége a 2024-es szinthez képest közel felére, 18,3 millió tonnára csökken július 1-jétől. Az ezt meghaladó importot 50 százalékos vám terheli majd a jelenlegi 25 százalék helyett.

Az európai acélipari szövetség, az Eurofer adatai szerint Dél-Korea 2024-ben az EU második legnagyobb acélbeszállítója volt, 3,3 millió tonna készacél-terméket exportált az uniós piacra.

A brüsszeli csúcstalálkozón a felek digitális kereskedelmi megállapodást is aláírtak, amely a 2011-ben hatályba lépett szabadkereskedelmi egyezményt egészíti ki. A megállapodás célja a határokon átnyúló adatáramlás megkönnyítése, az elektronikus szerződések és aláírások kölcsönös elismerése, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok összehangolása.

Az egyezmény várhatóan csökkenti a vállalkozások költségeit és ösztönzi a szolgáltatáskereskedelmet. Az EU Dél-Korea harmadik legfontosabb árukereskedelmi partnere, míg Dél-Korea az EU nyolcadik legnagyobb kereskedelmi partnere.

A megállapodás része annak a törekvésnek, amellyel az Európai Unió a digitális kereskedelem globális szabályalkotójaként kíván fellépni, különös tekintettel az ázsiai-csendes-óceáni térségre. A dokumentumot az Európai Parlamentnek még jóvá kell hagynia.

A csúcstalálkozón a felek emellett megállapodtak a szorosabb együttműködésről a minősített biztonsági információk cseréjében, valamint az utas-nyilvántartási adatok kezelésében is.

(MTI)