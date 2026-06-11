Anyaország :: 2026. június 11. 18:36 ::

Matolcsy György több mint 170 millió forint végkielégítést kapott

Több mint 170 millió forintos végkielégítéssel távozott a Magyar Nemzeti Bank éléről Matolcsy György. A rendkívüli összegű juttatás jelentős részét, több mint 122 millió forintot szabadságmegváltásként fizették ki, miközben további 48 millió forint azért járt a volt jegybankelnöknek, mert fél évig nem vállalhatott új munkát. Az Index információi szerint a kifizetés miatt Varga Mihály belső vizsgálatot rendelt el annak tisztázására, hogy a végkielégítés megállapítása és kifizetése mindenben megfelelt-e a szabályoknak – írja a portál.

Elképesztően nagy végkielégítés kifizetéséről döntött Matolcsy György részére az általa vezetett jegybank, ez egy közérdekűadat-igénylésből derült ki, amit a 24.hu nyújtott be. A jegybank éléről tavaly márciusban távozó Matolcsy György összesen bruttó 170 845 890 forintos végkielégítéssel búcsúzott az általa vezetett Magyar Nemzeti Banktól. Az összeg nagysága önmagában kirívó, a részletek azonban még érdekesebb képet rajzolnak ki.

A kifizetésből 122 795 610 forint szabadságmegváltásként szerepel, további 48 050 280 forintot pedig azért kapott, mert távozása után hat hónapig nem létesíthetett új munkaviszonyt.

Ezt a korlátozást a jegybank külön juttatással kompenzálta. Vagyis Matolcsy György végkielégítésének csaknem egyharmadát nem a felhalmozott szabadságok kifizetése, hanem egy speciális, a távozását követő időszakra szóló ellentételezés tette ki.

Az összeg nagyságát jól érzékelteti egy másik ismert példa: Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökként 16 év kormányfői munka után bruttó 38,8 millió forintos végkielégítésre lett volna jogosult. Ennek alapját a miniszterelnöki tisztség után járó bruttó 32,4 millió forintos, valamint az országgyűlési képviselői mandátumhoz kapcsolódó bruttó 6,37 millió forintos illetmény képezte. Orbán Viktor a számára járó 38,8 millió forintos juttatást végül nem tartotta meg. Ugyanakkor Matolcsy György több mint 170 millió forintos végkielégítése ennek több mint a négyszerese.



Fotó: Kovács Attila/MTI

Az Index információi szerint Varga Mihály belső vizsgálatot indított annak feltárására, hogy a Matolcsy Györgynek megítélt végkielégítés megállapítása és kifizetése mindenben megfelelt-e a vonatkozó szabályoknak.

Úgy tudjuk, a belső ellenőrzés célja annak feltárása, hogy a végkielégítés összegének meghatározása, valamint a kifizetés minden részletében megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatoknak. Ez a lépés egyébként nem előzmény nélküli.

Az új jegybanki vezetés már tavaly átfogó racionalizálásba kezdett az intézmény működésében, ennek részeként pedig felülvizsgálta a korábbi szabadságkiadási és szabadság-nyilvántartási rendszert is. Ez azért bír különös jelentőséggel, mert Matolcsy György végkielégítésének legnagyobb tétele – több mint 122 millió forint – éppen szabadságmegváltás címén került kifizetésre.

A Matolcsy által vezetett jegybanktól örökölt ügyek sora azonban messze nem ér véget a végkielégítés körüli kérdéseknél. Az új jegybanki vezetés az elmúlt időszakban egymás után vette elő azokat az ügyeket, amelyek jelentős pénzügyi vagy jogi kockázatot hordozhattak az intézmény számára. Tavaly tavasszal a PADME Alapítvány és a hozzá kapcsolódó cégháló működése miatt tettek büntetőfeljelentést. Az ügy jelentőségét jól mutatja, hogy az új vezetés tájékoztatása szerint azóta már több mint 100 milliárd forintnyi vagyont sikerült visszaszerezni.

Néhány hónappal később, októberben újabb feljelentés következett, ezúttal a jegybank székházának felújításával összefüggésben. Az ügyben Varga Mihály vezetése alatt nemcsak büntetőfeljelentés született, hanem idén februárban polgári peres eljárást is indítottak. És a sor itt sem ért véget. Ezt követte az úgynevezett Erste-ügy, amelyben az új jegybanki vezetés idén tavasszal hatáskörtúllépéssel elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést.

Mindez azt jelenti, hogy a Matolcsy György távozása után hivatalba lépő vezetésnek rövid idő alatt több, kiemelt jelentőségű ügyet kellett átvilágítania. A most vizsgált, több mint 170 millió forintos végkielégítés így egy olyan ügylista újabb eleme, amelynek több szereplője és több fejezete még ma sem zárult le.