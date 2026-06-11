Külföld :: 2026. június 11. 12:27 ::

Heves viharok okoztak károkat Szlovéniában

Heves viharok vonultak át Szlovénia északi és keleti részén szerda este, az erős szél, a felhőszakadás és a jégeső épületekben és a termésben is jelentős károkat okozott - közölte csütörtökön a szlovén katasztrófavédelem.

A legsúlyosabb károk az ország északi részén, Komenda és Cerklje na Gorenjskem térségében keletkeztek. A vihar több mint 150 épületet rongált meg, közülük mintegy százat Komendában, további harmincat Cerklje na Gorenjskemben. Több helyen fákat döntött ki a szél, pincéket öntött el a víz, és áramkimaradások is voltak. Sérültekről nem érkezett jelentés.

A polgári védelem és katasztrófavédelem vezetője szerint csütörtök reggel ötven önkormányzat területén 165 tűzoltóegység dolgozott a károk felszámolásán. A hatóságok aggregátorokat küldtek iskolákhoz, óvodákhoz és más közintézményekhez, a legsúlyosabban érintett területek felmérését pedig drónokkal is segítik.

Komendában a helyi hatóságok szerint nemcsak tetők sérültek meg, hanem több épület falazata is megrongálódott. Az állattartó telepeken is keletkeztek károk, főként baromfi pusztult el. A tűzoltók és a mentőegységek az utakra dőlt fák és törmelék eltakarításán, valamint a megrongálódott tetők ideiglenes lefedésén dolgoznak.

Keletebbre, a Savinja-völgyben és Karintia térségében szintén erős szél okozott károkat, több helyen diónagyságú jég esett. Az Alsó-Dráva mentén a jégeső jelentős károkat tett a termésben. Ptujban az ország egyik fontos vetőmagközpontja is megrongálódott.

A Ptujtól délre fekvő Haloze dombvidékén egyes településeket már második egymást követő éjszaka értek el heves viharok. Zetale környékén az előző esti vihar utakban és lakóházakban okozott károkat, és mintegy ötven földcsuszamlást is elindított.

A vihar szerda késő este Észak-Horvátországot is elérte. A horvát sajtó beszámolói szerint a Szlovéniával határos Varasd megyében, valamint Muraköz nyugati részén helyenként jégeső kísérte a zivatarokat.

(MTI)