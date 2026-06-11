Külföld :: 2026. június 11. 14:24 ::

Továbbra is jelen van a sertéspestis Horvátországban

Továbbra is jelen van az afrikai sertéspestis Horvátországban: ezúttal az Eszék-Baranya megyei Djurdjenovac járáshoz tartozó Saptinovciban igazoltak újabb esetet - közölte csütörtökön a horvát mezőgazdasági minisztérium.

A betegséget a rendszeres ellenőrzési program keretében mutatták ki, miután egy elhullott sertés laboratóriumi vizsgálata pozitív eredményt hozott.

Az érintett gazdaságban három sertést tartottak. Kettő elhullott, egyikük mintája bizonyult fertőzöttnek, a harmadik állatot pedig a járványügyi előírásoknak megfelelően elaltatták.

A pozitív laboratóriumi eredmény beérkezése után az illetékes hatóságok ellenőrzést tartottak, és megkezdték a betegség megfékezéséhez szükséges intézkedések végrehajtását.

A tárca közlése szerint a szükséges adatok összegyűjtése után kijelölik a védő- és megfigyelési zónákat, ahol korlátozzák az élő állatok és az állati eredetű termékek szállítását, és más járványügyi intézkedéseket is bevezetnek.

A minisztérium kedden már jelentett egy sertéspestises esetet ugyanebben a megyében, Viljevo járás Ivanovo településén, szintén egy kisebb sertéstartó gazdaságban. Horvát sajtó- és minisztériumi közlések alapján 2026-ban eddig legalább 84 házi sertést kellett elpusztítani afrikai sertéspestis miatt az országban.

Horvátország 2023 júniusában jelentette először az uniós tagállamoknak, hogy házisertés-állományban is igazolták az afrikai sertéspestis vírusát. A járvány akkor rövid idő alatt több tucat gócban jelent meg, főként Kelet-Horvátországban, a Szerbiával és Bosznia-Hercegovinával határos térségekben.

Horvát hivatalos közlések szerint 2025-ben 15 804 házi sertést kellett leölni afrikai sertéspestis miatt. A betegség tavaly 53 sertéstartó telepen jelent meg, és 450 vaddisznónál is kimutatták.

A korábbi fertőzések miatt a hatóságok már további korlátozásokat rendeltek el Eszék-Baranya megye több településén, egyebek mellett Viljevo, Donji Miholjac és Magadenovac térségében.

A szigorú korlátozások ellenére a vírus azért jelenhet meg újra, mert továbbra is cirkulál a térség vaddisznóállományában, és már kisebb mulasztás is elegendő ahhoz, hogy bekerüljön egy sertéstartó gazdaságba. A fertőzés terjedésében a hatóságok szerint meghatározó szerepe van az emberi tényezőnek, így a járművek, eszközök, ruházat, takarmány vagy az illegális állatmozgatás is kockázatot jelenthet.

A tárca felelős állattartásra és a biobiztonsági szabályok szigorú betartására szólította fel a gazdákat a sertésállomány és a horvát sertéstenyésztés védelme érdekében.

Az afrikai sertéspestis vírusos betegség, amely a házi sertéseket és a vaddisznókat betegíti meg. Emberre nem veszélyes, de a sertésállományban súlyos gazdasági károkat okozhat.

(MTI)