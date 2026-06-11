Friss hírek :: 2026. június 11. 09:45 ::

Leszúrtak egy férfit Csongrád-Csanád vármegyében

Leszúrta ismerősét egy férfi Csongrád-Csanád vármegyében, a megkéselt áldozat belehalt sérülésébe, a gyanúsítottat letartóztatták - tájékoztatta a vármegyei főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a sértett vasárnap az esti órákban egy vita rendezése miatt kereste fel a gyanúsítottat az otthonában. A két férfi veszekedni kezdett, majd a gyanúsított egy konyhakéssel megszúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A sértett életét a szakszerű orvosi beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni.

Az emberölés bűntette miatt indult ügyben az ügyészség a szökés-elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája ezt - az ügyészi indítvánnyal egyezően - egy hónapra elrendelte.