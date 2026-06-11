Külföld, Sport :: 2026. június 11. 13:55 ::

Ezúttal nem a fehérek, vagy a kereszténység ellen ítélt a FIFA

Néhány nappal a világbajnokság kezdete előtt a haiti futballválogatott megváltoztatta a mezét, miután a háborús jelenetet ábrázoló mez nem felelt meg a FIFA szabályainak – íja a Reuters alapján a Telex

Azi ország válogatottja 52 év után jutott ki ismét világbajnokságra, amit a kolumbiai sportszergyártó, a Saeta egy különleges mezkollekcióval szeretett volna megünnepelni. A mezből kék (hazai), fehér (idegenbeli) és piros (harmadik számú) változat is készült, az alsó részén pedig az 1803-as vertières-i csatára utaló halvány sziluett volt látható. A mintázat több "szabadságharcost" is ábrázolt, akik az ország zászlaját emelték a magasba. A motívum a haiti forradalom utolsó döntő csatájára emlékeztetett, ahol a sziget rabszolgasorban élő lakói kivívták a felszabadulásukat a francia uralom alól. Ez annyira "jól sikerült", hogy Haiti azóta a Föld egyik legélhetetlenebb állama, melyet folyamatos politikai káosz és instabilitás jellemez.

A haiti válogatott ebben a szerelésben játszotta az utolsó két felkészülési meccsét a világbajnokság előtt: június 2-án 4-0-ra verték Új-Zélandot, majd három nappal később 2-1-re kikaptak Perutól. Ekkor a nemzetközi szövetség még nem foglalkozott a haitiak mezével, de nem sokkal a torna nyitómeccse előtt alaposabban is szemügyre vették a felszelést, és megállapították, hogy az bizony sérti a FIFA politikai üzenetekre vonatkozó szabályzatát. A FIFA ugyanis tiltja a mezeken bármilyen „politikai, vallási vagy személyes üzenet vagy szlogen” megjelenítését, és megítélésük szerint a haitiak meze kimerítette ezt a.



A haiti válogatott játékosai a Peru elleni mérkőzés előtt 2026. június 5-én, Miami-ban, a tornára végül betiltott mezben (fotó: Jeff Romance/Reuters)

A haiti válogatott szóvivője a The Athleticnek azt mondta, hogy a FIFA részéről „félreértés” volt, hogy politikai jellegűnek minősítették a mezt, de megkérték a mezgyártó Saeta céget, hogy módosítsa a mezeket. „Egy félreértés nyomán a FIFA tisztviselői arra kérték a szövetséget, hogy távolítsuk el a vertières-i csatát és a néhány függetlenségi hőst ábrázoló képet, akik a haiti zászlót emelik a magasba” – mondta a szóvivő. „A vertières-i volt a függetlenségünkhöz vezető utolsó csata helyszíne, amelyet 1803. november 18-án vívtak. A sors fintora, hogy a csapat 2025. november 18-án kvalifikálta magát a világbajnokságra” – tette hozzá.

A Saeta közleményben kijelentette, hogy az eredeti tervük a „haiti nép büszkeségét, ellenálló képességét és szellemiségét” volt hivatott demonstrálni, és nem politikai állásfoglalásnak szánták a dizájnt. „A FIFA úgy ítélte meg, hogy bizonyos vizuális elemek a felszerelésre vonatkozó szabályok értelmében eltérően értelmezhetők, és végül a terv módosítását kérték. Bár ez az értelmezés eltért a szándékunktól, a Saeta tiszteletben tartotta a folyamatot, és végrehajtotta a FIFA által kért változtatásokat.” A kedden készült hivatalos csapatfotón a haiti játékosok már olyan mezt viseltek, amin nem látszott a kifogásolt motívum.

A Haiti válogatottja az ötszörös világbajnok Brazíliával, Marokkóval és Skóciával együtt szerepel a C csoportban. Az első vb-meccsüket európai idő szerint vasárnap hajnalban játsszák Skócia ellen.

(Reuters, Telex nyomán)