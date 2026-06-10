A Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége (MKÉSZ) kiadta a saját 12 pontját a könyvszakma megújításáról most, a 97. Ünnepi Könyvhét előtt – számol be a Magyar Hang nyomán a 24. Ezek közt pedig a 2024-ben életbe lépett könyvfóliázási törvény visszavonása is helyet kapott.
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Érdeklődők a 92. Ünnepi Könyvhéten a belvárosi Vörösmarty téren a megnyitó napján, 2021. szeptember 2-án (fotó: MTI/Soós Lajos)
A 12 ponttal, amiket az új politikai vezetők figyelmébe is ajánlanak, a MKÉSZ a következőket szeretné elérni:
  • az Alexandra-hálózat csődjének valódi, érdemi vizsgálatát és a felelősség megállapítását a közel 10 éve folyó ügyben,
  • a könyvfóliázási törvény visszavonását,
  • minden könyvkiadó számára szabad és (ön)kontroll nélküli témaválasztási lehetőséget,
  • a kötött ár újragondolását, a jelenlegi formájában való megszüntetését,
  • a könyvterjesztői és a könyvkiadói ágazat összefonódásának egyértelmű, szigorú szabályozását,
  • a könyvnagykereskedelmi árrés 50%-ban való törvényi maximalizálását,
  • azt, hogy a politika ne válhasson újra „gazdasági” szereplővé a könyvszakmában,
  • a Petőfi Irodalmi Múzeum renoméjának visszaállítását,
  • az e-könyvek áfájának 5 százalékra való csökkentését,
  • valódi kiadói érdekképviseletet, ahol nem csak a kiadói csoportok és a terjesztők érdekeit képviselik,
  • a független, nagyrészt kisebb kiadók érdemi bevonását a szakmai döntésekbe,
  • végül pedig valódi, átlátható, szakmai alapú könyvtámogatási programot.
Az MKÉSZ kész az egyeztetésre az új kormánnyal és a könyvszakma további képviselőivel a fenti pontokról.