A Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége (MKÉSZ) kiadta a saját 12 pontját a könyvszakma megújításáról most, a 97. Ünnepi Könyvhét előtt – számol be a Magyar Hang nyomán a 24. Ezek közt pedig a 2024-ben életbe lépett könyvfóliázási törvény visszavonása is helyet kapott.
Érdeklődők a 92. Ünnepi Könyvhéten a belvárosi Vörösmarty téren a megnyitó napján, 2021. szeptember 2-án (fotó: MTI/Soós Lajos)
A 12 ponttal, amiket az új politikai vezetők figyelmébe is ajánlanak, a MKÉSZ a következőket szeretné elérni:
- az Alexandra-hálózat csődjének valódi, érdemi vizsgálatát és a felelősség megállapítását a közel 10 éve folyó ügyben,
- a könyvfóliázási törvény visszavonását,
- minden könyvkiadó számára szabad és (ön)kontroll nélküli témaválasztási lehetőséget,
- a kötött ár újragondolását, a jelenlegi formájában való megszüntetését,
- a könyvterjesztői és a könyvkiadói ágazat összefonódásának egyértelmű, szigorú szabályozását,
- a könyvnagykereskedelmi árrés 50%-ban való törvényi maximalizálását,
- azt, hogy a politika ne válhasson újra „gazdasági” szereplővé a könyvszakmában,
- a Petőfi Irodalmi Múzeum renoméjának visszaállítását,
- az e-könyvek áfájának 5 százalékra való csökkentését,
- valódi kiadói érdekképviseletet, ahol nem csak a kiadói csoportok és a terjesztők érdekeit képviselik,
- a független, nagyrészt kisebb kiadók érdemi bevonását a szakmai döntésekbe,
- végül pedig valódi, átlátható, szakmai alapú könyvtámogatási programot.
Az MKÉSZ kész az egyeztetésre az új kormánnyal és a könyvszakma további képviselőivel a fenti pontokról.