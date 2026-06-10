Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 10. 21:53 ::

A könyvfóliázási törvény visszavonását kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége

A Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége (MKÉSZ) kiadta a saját 12 pontját a könyvszakma megújításáról most, a 97. Ünnepi Könyvhét előtt – számol be a Magyar Hang nyomán a 24. Ezek közt pedig a 2024-ben életbe lépett könyvfóliázási törvény visszavonása is helyet kapott.



Érdeklődők a 92. Ünnepi Könyvhéten a belvárosi Vörösmarty téren a megnyitó napján, 2021. szeptember 2-án (fotó: MTI/Soós Lajos)

A 12 ponttal, amiket az új politikai vezetők figyelmébe is ajánlanak, a MKÉSZ a következőket szeretné elérni:

az Alexandra-hálózat csődjének valódi, érdemi vizsgálatát és a felelősség megállapítását a közel 10 éve folyó ügyben,

a könyvfóliázási törvény visszavonását,

minden könyvkiadó számára szabad és (ön)kontroll nélküli témaválasztási lehetőséget,

a kötött ár újragondolását, a jelenlegi formájában való megszüntetését,

a könyvterjesztői és a könyvkiadói ágazat összefonódásának egyértelmű, szigorú szabályozását,

a könyvnagykereskedelmi árrés 50%-ban való törvényi maximalizálását,

azt, hogy a politika ne válhasson újra „gazdasági” szereplővé a könyvszakmában,

a Petőfi Irodalmi Múzeum renoméjának visszaállítását,

az e-könyvek áfájának 5 százalékra való csökkentését,

valódi kiadói érdekképviseletet, ahol nem csak a kiadói csoportok és a terjesztők érdekeit képviselik,

a független, nagyrészt kisebb kiadók érdemi bevonását a szakmai döntésekbe,

végül pedig valódi, átlátható, szakmai alapú könyvtámogatási programot.

Az MKÉSZ kész az egyeztetésre az új kormánnyal és a könyvszakma további képviselőivel a fenti pontokról.