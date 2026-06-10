Háború :: 2026. június 10. 18:54 ::

Ukrajna krími képviselője szerint megnehezült a közlekedés a félszigeten

Az elmúlt napokban rendkívül megnehezült a közlekedés a megszállt Krím félszigetről más területek felé, elsősorban az estétől reggelig tartó intenzív dróncsapások miatt - mondta el Denisz Csisztyikov, az ukrajnai elnök krími állandó képviseletének helyettes vezetője egy rádióműsorban, amelyből az Unian hírügynökség idézett szerdán.

A tisztségviselő arról beszélt, hogy a Krími hídon csak autóbuszok és személygépkocsik közlekedhetnek. Az elektromos autók számára mind a híd, mind a kompátkelő használata tilos. "Ami a herszoni és zaporizzsjai területek határán lévő ellenőrző pontok működését illeti, megerősítést nyert az az információ, hogy éjszaka ismét drónok mértek csapást a csongari hídra. A híd ismét megrongálódott, a járműforgalmat felfüggesztették. Minden forgalmat az Armjanszk és Perekop ellenőrző pontokon keresztül irányítanak át" - fejtette ki. Hozzátette, hogy gépkocsisorok a Krími híd térségében is kialakultak.

Csisztyikov kiemelte, hogy az elmúlt hetekben a Krímben este 21 óra után intenzív dróntámadások kezdődnek, amelyek reggelig tartanak. Ez idő alatt a Krími hidat teljes egészében lezárják a forgalom elől, ami további torlódásokat okoz. Hosszú várakozó sorok figyelhetők meg a kompátkelőknél is.

Szerinte ezekkel függ össze az is, hogy a Krímben a turistaforgalom jóval kisebb annál, mint amire Oroszország számított.

"Azon kis- és középvállalkozások számára, amelyek még mindig az ideiglenesen megszállt Krím területén működnek, a turizmus a fő bevételi forrás. Itt meg kell említeni a szociális üdülési utalványokat is, amelyeket aktívan próbálnak terjeszteni a megszálló orosz hatóságok. A Krímben található üdülőszanatóriumok és gyermektáborok többségét jelenleg ingyenes beutalók rendszerére állították át, amelyeket a megfelelő szociálisan hátrányos helyzetű kategóriákba tartozóknak vagy katonák családtagjainak adnak ki" - tette hozzá Csisztyikov.

Szavai szerint Oroszország aktívan igyekszik gyerekeket is felhasználni annak demonstrálására, hogy a Krímben való tartózkodás biztonságos, beleértve a híres Artek gyermektábort.

"Aktívan használják a gyermekeket arra, hogy a megszállt Krím területén uralkodó, állítólagos biztonságot demonstrálják. Igyekeznek rávenni az ott üdülő gyerekeket, hogy amikor hazatérnek, erről meséljenek a szüleiknek és a környezetükben élőknek. Erre idén még nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint korábban, mivel a megszálló hatóságok látják, hogy az idei turisztikai szezonnal komoly problémáik vannak" - mutatott rá Csisztyikov.

(MTI nyomán)