Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. június 11. 07:33 ::

"Roma kultúra" Bökönyben: börtönőrt és családját fenyegette, korábban zárkatársa arcát törte szét

Egy börtönőrt és annak családját fenyegette meg az a 35 éves nyíregyházi férfi, akinek körözését a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2026. április 15-én rendelte el hivatalos személy elleni erőszak bűntett elkövetése miatt.

A férfi idén márciusban szabadult, és nemcsak a börtönőr fenyegetése volt a rovásán, de két zárkatársát is bántalmazta, akik közül az egyik 8 napon túl gyógyuló arccsonttörést szenvedett.

A férfi tartózkodási helyének beazonosítását követően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Jonatán Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai 2026. június 5-én Bökönyben elfogták az elkövetőt, aki a letartóztatása során azt mondta, tudta, hogy körözik, és pont másnap akart bemenni a rendőrségre.