Anyaország :: 2026. április 13. 19:17 ::

Dúró Dóra: a Tisza rajtunk kívül mindenkit elsöpört, minket azonban megerősítettek az emberek

Toroczkai László vasárnap éjjel az Indexnek elmondta, hogy sikerként könyveli el a Mi Hazánk 5,82 százalékos eredményét.



Az SZDSZ és az MSZP világát is magába olvasztotta

„Bejött, amit az elmúlt két évben folyamatosan mondtam: hárompárti parlament alakul” – kezdte Toroczkai. Hozzátette: elképesztő sok rágalom és hazugság hangzott el ezzel kapcsolatban még a választás napján is, de erre most rácáfoltak a polgárok.

Kizárólag mi tudtuk megőrizni a támogatottságunkat, azt viszont nem tudjuk, hogy mi lesz Magyarország sorsa. Látva Magyar Péter karakterét, és tudva azt, hogy kik segítették hatalomra, nagy küzdelemre, komoly harcokra készülök. Mindent hoz, ami rossz volt a Fideszben, plusz az SZDSZ és az MSZP világát is magába olvasztotta, ami túl sok reményre nem ad okot.

A Mi Hazánk elnöke szerint Magyar Péter nem fog velük tárgyalni semmilyen témáról.

„Bekövetkezett az, amitől óva intettem a magyarokat, sajnos a Tisza-kétharmada nem lesz jobb, mint amilyen a Fideszé volt. Abból tudok kiindulni, amit eddig láttam Magyar Péterből, ezért diktatórikus hatalomgyakorlásra számítok, vissza fog élni a kétharmados többségével” – állítja Toroczkai László, aki elmondta, hogy a Mi Hazánk lesz a Tisza váltópártja négy év múlva, de ez akár előbb is bekövetkezhet.

Novák Előd nagyon komoly eredménynek tartja, hogy a korábbi parlamenti pártok közül csak a Mi Hazánk tudta megőrizni támogatottságát.

„Megérdemeltünk volna kétszer ekkora frakciót, de sokan keresztbe-kasul átszavaztak a nagy pártok aknamunkája miatt. Minden parlamenti pártnak azt üzenték a választók, hogy »vége«, csak mi tudtuk megőrizni a támogatottságunkat, sőt növeltük is azt. A Tisza gyors sikere nem meglepetés, hiszen bennük még nem lehetett csalódni, és az ő irányukba egyfajta csodavárás érzékelhető. Tudjuk jól, hogy ami könnyen jön, az könnyen megy, mi évtizedek alatt megdolgoztunk a szavazóinkért, akik mellett mindig minden körülmények között kiálltunk. A Tiszának az Orbán-fóbia közepette az ölébe hullott a hatalom, ahogy 2010-ben a Fidesz sem saját magának, hanem Gyurcsány Ferencnek köszönhette a kétharmadot” – állítja a Mi Hazánk alelnöke, akinek a baloldal nem fog hiányozni a parlamentből.

„Az ország legnagyobb sikere, hogy a kétpártrendszert megakadályoztuk, és ezzel a korrupciós mutyikat, valamint a társadalmi megosztottságot is. A baloldal egyáltalán nem fog hiányozni, ahogy a Jobbik sem, mindkét párt oda került, ahová való: a történelem szemétdombjára” – jelentette ki.

Örülnek a DK megsemmisülésének

Novák Előd egyetért a pártelnökkel, aki szerint a Mi Hazánk lehet a Tisza váltópártja. Úgy látja, a lejtmenetbe került Fidesztől sokan átpártolnak majd hozzájuk, míg a Tiszánál hatalmas lemorzsolódásra számít, mert nem tudja majd végrehajtani az ígéreteit, például az elszámoltatást vagy az adócsökkentést.

Dúró Dórában, a párt elnökhelyettesében annak ellenére van hiányérzet, hogy csaknem hat százalékot ért el a Mi Hazánk.

„A Tisza Párt rajtunk kívül mindenkit elsöpört, minket azonban megerősítettek az emberek, ha ezt nézzük, akkor komoly sikerről beszélhetünk. Ne felejtsük el, hogy a legelhallgatottabb pártként értük ezt el. Elképesztő, hogy az elnökünknek nem lehet Facebook-oldala, a TV2 és a Hír TV híradóiban egyszer sem jelentünk meg – ezek olyan ordító igazságtalanságok, amelyeket hozzá kell számolni az eredményekhez” – mondta.

Szerinte a balliberális ellenzék azért omlott össze, mert nem volt olyan identitása, mint a Mi Hazánknak.

A politikai szerepvállalásuk káros volt az országnak, az ő megsemmisülésüknek örülök. A második legjobb helyzetben lévő párt a Mi Hazánk, a parlament kilenc pártjából hét teljesen eltűnt, a Fidesz történelmi vereséget szenvedett, úgyhogy jó pozícióból folytathatjuk a munkát – zárta Dúró Dóra.