Anyaország, Migránsbűnözés :: 2026. április 15. 11:42 ::

Rendőrökre támadó afgán embercsempész ellen emeltek vádat

Rendőrökre támadó afgán embercsempész ellen emeltek vádat, a férfi ismeretlen társaival megdobálta az intézkedő rendőröket - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség embercsempészéssel, felfegyverkezve elkövetett, hivatalos személy elleni erőszakkal és a közlekedés biztonsága elleni bűntettel vádolja az afgán férfit.

A vádirat szerint a férfi és ismeretlen társai, bűnszervezetben, 2023 márciusától a szerb-magyar határon található határkerítésén keresztül legalább nyolc alkalommal, legkevesebb 59 határsértőt juttattak át illegálisan Magyarországra.

A határ délvidéki oldalának közelében sátrakban élő elkövetők a határkerítéshez létrákat támasztva segítették át az ország területére a határsértőket. A létráztatók feladata volt a határvédelmet ellátó rendőrök, katonák és határvadászok figyelése, majd miután azok a helyszínre értek, a munkájuk akadályozása. Ezért kövekkel, botokkal dobálták a hatóság intézkedő tagjait, járműveit, valamint a határvédelmi rendszer kameráit.

A vádlott megbízóitól a szállításokért előre meghatározott díjazást kapott, és azért is pénzt kért, hogy útvonalak, valamint szállítási tarifák és egyéb információk közlésével segítse a határsértőket eljutni a célországokba.

A férfi bevételének egy részét a bűncselekmények elkövetése érdekében befektette, és abból sátrat, ruhát, élelmet vásárolt, amelyeket a határszakasz szerb oldalán lévő, migránsok pihentetésére szolgáló táborban használt fel. Nyeresége nagyobb részét, illegális pénzátutalási rendszeren keresztül, Afganisztánban élő családjának küldte, különböző vagyontárgyak, köztük gépkocsi, illetve ingatlan vásárlására.

Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság a jelenleg letartóztatásban lévő férfit, beismerése esetén, ítélje 12 év fegyházbüntetésre, állapítsa meg, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, és végleges hatállyal utasítsa ki Magyarországról - áll a közleményben.