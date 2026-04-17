Anyaország :: 2026. április 17. 20:34 ::

Megfordult az eredmény a dombóvári választókerületben is

Megfordult az országgyűlésiképviselő-választás eredménye Tolna vármegye 2. számú, dombóvári székhelyű egyéni választókerületében is: a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók szavazatainak összeszámlálása után Szijjártó Gábor (Tisza Párt) jelöltje szerzett mandátumot.

A választókerületben a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után még 422 szavazattal vezetett Csibi Krisztina (Fidesz-KDNP) Szijjártó Gábor (Tisza) előtt.

A választókerületbe azonban pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai, amiket hozzákevertek a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz és így számlálták meg azokat.

A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu adatai szerint ezek megszámlálása után, a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után Szijjártó Gábor, a Tisza képviselőjelöltje nyert, és ezzel mandátumot szerzett.

Az NVI adatai szerint Szijjártó Gábor 20 086 szavazatot kapott (46,58 százalék), Csibi Krisztina pedig 19 433-at (45,07 százalék).

(MTI)