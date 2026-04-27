2026. április 27. 21:56

A Szent Korona Testület nem szavazta meg, hogy a koronát az Országház ülésteremébe mozgassák át a képviselők esküjéhez

A Szent Korona Testület nem szavazta meg azt a javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris ülésteremébe mozgassák át - közölte a Sándor-palota hétfő este az MTI-vel.

Közleményük szerint az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő politikai egyeztető tárgyalások során felmerült javaslatnak megfelelően az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója előterjesztéssel fordult a Szent Korona Testülethez. Ennek értelmében a Szent Korona Testületnek arról kellett döntenie, hozzájárul-e ahhoz, hogy a Szent Korona elhelyezésére és őrzésére ideiglenesen - az Országgyűlés 2026. évi alakuló ülésének napján - az Országház plenáris üléstermében kerüljön sor.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a Szent Korona Testület elnökeként a javaslatot támogatólag terjesztette a testület elé, amely megvitatta, de az érdemi döntéshez szükséges támogató többség nem alakult ki, ezért határozathozatalra nem került sor.

Mindez nem zárja ki, hogy igény esetén az Országgyűlés előtt történő eskütételre a Szent Korona jelenlétében, annak eredeti őrzési helyén, az Országház kupolacsarnokában, méltó módon kerüljön sor, a vonatkozó jogszabályok betartásával és a történelmi előzmények kellő mérlegelésével - mutatott rá a közlemény szerint Sulyok Tamás.

A Szent Korona Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A testület elnöke a köztársasági elnök, a testület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a testület korelnöke látja el a - Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló - 2000. évi I. törvény szerint.