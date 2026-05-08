Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. május 8. 15:53 ::

Az ügyészség már tudja ki az a Zsolti bácsi

Vallomást tett az ügyészségen Bangó Sándor, a Szőlő utcai javítóban történt bűncselekmény-sorozat egyik áldozata és koronatanúja. A fiatal a TikTok-csatornáján úgy fogalmazott: „megtettem a vallomásomat az ügyészségen Zsolti bácsi ügyében”. Az ügyészség – mint arról beszámolt – arra kérte, hogy egyelőre ne hozza nyilvánosságra a nevet és további részleteket, mert ezzel veszélyeztetné a folyamatban lévő nyomozást. – Tudom, hogy sokan vártok válaszokat, de most a hivatalos eljárás és az igazság kiderülése a legfontosabb – zárta sorait.

Telex kérdésére a Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette, hogy vallomást tett, jelenleg annak kiértékelése és ellenőrzése zajlik. Elárulták azt is, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen alakult nyomozócsoport soron kívül dolgozik az ügyön.

Bangó Sándor korábban a Kontrollnak nyilatkozva beszélt arról, hogy 14-15 éves került be a Szőlő utcai intézménybe, ahol a korábbi vezető, Juhász Péter Pál rendszeresen bántalmazta szexuálisan. Beszámolt egy másik férfiről is, őt azonosította „Zsolti bácsiként”, de ennél több részlet a videóban nem hangzott el. Juhász Péter Pál és több társa ellen már zajlik a nyomozás, többek között szexuális erőszak miatt.

A kormány közben lényegében felszámolta a Szőlő utcai javítót, az ottani fiatalokat más intézményekbe helyezték el, az épületet pedig megvásárolta a Market Építő Zrt: cégcsoportjának egyik tagja, a Market Asset Management Zrt. „Ez a kiváló lokációjú ingatlan, adottságainál fogva több fejlesztési irányt is lehetővé tesz, így tökéletesen illeszkedik a vállalat ingatlanfejlesztési stratégiájába” – írta a Magyar Hang kérdésére a Market nevében kommunikáló ügynökség, a Republic Group.

(Magyar Hang nyomán)