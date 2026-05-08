Külföld, Háború :: 2026. május 8. 15:39 ::

Eelemzők: elérték a német gazdaságot a iráni háború sokkhatásai, az amerikai kivitel összeomlása drámai

A német gazdaságot érő iráni háborús első sokkhatások még csak a kezdetet jelenthetik, miközben az amerikai vámfenyegetések és az emelkedő energiaárak egyszerre nehezednek az exportorientált iparra - figyelmeztettek pénteken német gazdasági szervezetek és elemzők a friss makrogazdasági adatok értékelésekor.

A német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis pénteken közölt előzetes adatai szerint a termelés volumene márciusban szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,7 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, amikor 0,5 százalékos zsugorodást mértek, az elemzők 0,4 százalékot vártak. Az elemzők által vártnál kisebb lett a külkereskedelmi többlet is, 14,3 milliárd eurót tett ki, ami tavaly november óta a legkisebb érték.

Volker Treier, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) külgazdasági vezetője szerint a márciusi exportnövekedés nem tekinthető megnyugtatónak, mert a közel-keleti konfliktus hatásai csak részben jelentek meg a statisztikákban. Úgy vélte, az energiaár-emelkedés, a sérülékeny szállítási láncok és a fokozódó geopolitikai bizonytalanság egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a német vállalatokra. Hangsúlyozta, hogy a háború "igazi gazdasági ára" várhatóan csak a következő hónapokban válik láthatóvá.

Dirk Jandura, a Német Nagy- és Külkereskedelmi Szövetség (BGA) elnöke szerint a zsugorodó külkereskedelmi többlet figyelmeztető jel arra, hogy a német exportmodell egyre nehezebb külső környezetben működik. Kiemelte: miközben az európai piac továbbra is stabil támaszt jelent, az unión kívüli piacokon romló kereslet már érezhetően fékezi a növekedést.

Az elemzők különösen aggasztónak nevezték az Egyesült Államokba irányuló német export visszaesését. Thomas Gitzel, a VP Bank vezető közgazdásza szerint Donald Trump amerikai elnök protekcionista vámintézkedései már most "egyértelmű féknyomokat" hagynak a német külkereskedelmen. Sebastian Dullien, a makrogazdasági és konjunktúrakutató intézet (IMK) tudományos igazgatója egyenesen "drámai összeomlásról" beszélt az amerikai kivitel kapcsán. Szerinte ilyen mértékű visszaesés rendkívül ritka, legutóbb a koronavírus-járvány legsúlyosabb szakaszában volt.

Az IMK szakértője úgy vélte, hogy az amerikai kereskedelempolitika romboló hatása egyre közvetlenebbül jelenik meg a német ipar teljesítményében. Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a magasabb energiaárak gyengítik a lakossági fogyasztást, így az a belső keresleti fordulat is veszélybe kerülhet, amelyre több előrejelzés a német gazdaság kilábalását alapozta.

Alexander Krüger, a Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank vezető közgazdásza szerint az iráni háború miatt kialakult bizonytalanság rövid távon tovább fékezheti az ipari termelést. Rámutatott: a növekvő költségek miatt a vállalatok kapacitáskihasználása várhatóan nem javul érdemben, még akkor sem, ha a cégek előrehozott megrendelésekkel próbálják biztosítani készleteiket.

A szakértők szerint újabb kockázatot jelenthet az amerikai autóimport-vámok tervezett emelése. Donald Trump korábban jelezte, hogy az európai uniós járművekre kivetett vámokat 15 százalékról 25 százalékra növelné. Az Egyesült Államok a német autóipar egyik legfontosabb exportpiaca, ezért az intézkedés érzékenyen érintené az ágazatot.

Jörg Krämer, a Commerzbank vezető közgazdásza ennek ellenére továbbra is 0,6 százalékos német gazdasági növekedéssel számol az idén, ugyanakkor több elemző egyetértett abban, hogy az iparban egyelőre nem látható tartós fordulat, és a geopolitikai kockázatok a következő negyedévekben is meghatározóak maradhatnak.

(MTI)