Külföld, Háború :: 2026. május 8. 16:41 ::

Rubio Melonival tárgyalt Rómában

A közel-keleti helyzetről, Ukrajnáról és a transzatlanti kapcsolatokról is tárgyalt Marco Rubio amerikai külügyminiszter Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel Rómában pénteken - közölte az amerikai külügyminisztérium.

A megbeszélésről kiadott rövid közlemény szerint a megbeszélésen szó volt a "regionális biztonsági kihívásokról" és hangsúlyozták annak fontosságát, hogy folytatódjon a transzatlanti együttműködés a globális fenyegetéseket illetően.

Marco Rubio és Giorgia Meloni találkozójának alapvető célja az amerikai-olasz stratégiai partnerség erősítése volt - olvasható a washingtoni külügyminisztérium tájékoztatójában.

Az amerikai külügyminiszter előzőleg hasonló témákról tárgyalt Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel.

"Rubio külügyminiszter megvitatta a hajózás és tengerészeti tevékenység szabadságának előmozdítására tett erőfeszítéseket a kulcsfontossági nemzetközi vízi útvonalakon" - áll a közleményben, ami szerint az amerikai-olasz külügyminiszteri találkozón az ukrajnai háború lezárásának fontosságát is hangoztatták, valamint az amerikai külügyminiszter aláhúzta annak szükségességét, hogy a nyugati nemzetek védelmezzék gazdasági érdekeiket.

Rubio csütörtökön XIV. Leó pápával is találkozott a Vatikánban.

Az amerikai külügyminiszteri látogatást megelőzően feszültség alakult ki Washington és Róma, illetve Washington és a Vatikán között részben az Egyesült Államok iráni katonai művelete miatt megfogalmazott, Rómából érkező kritikák nyomán.

(MTI)