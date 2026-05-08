Érpataki középosztály: intézetis nőket futtató cigány család ellen emeltek vádat

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy érpataki család ellen, akik hosszú időn keresztül fiatal nők kizsákmányolásából éltek - írja honlapján az ügyészség.

A vádirat szerint a jelenleg 17 és 21 éves "fiúk" 2021-től kezdődően, személyesen, vagy internetes fórumokon összeismerkedtek korábban intézetben nevelkedett vagy gyermekét egyedül nevelő fiatal nőkkel. A fiúk őket a szüleikkel, valamint további öt kiskorú testvérükkel közösen lakott érpataki lakásba vitték. Itt szerelmet színlelve, kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva nekik szállást biztosítottak, és a családtagok együtt - olykor bántalmazással - rábírták őket arra, hogy férfiaknak pénzért szexuális szolgáltatást nyújtsanak.

Erre legtöbbször a vádlottak lakásán került sor, de igény esetén az ügyfelek lakásra is kiszállították a lányokat, vagy online kínálták a sértettek szexuális szolgáltatásait. Több kiskorú sértettről élőképes szexvideókat közvetítettek.

A sértettek egy részét a vádlottak Győrben és Budapesten is „foglalkoztatták”, keresményüket teljes egészében elvették, vagy azt már eleve általuk felügyelt bankszámlákra utaltatták, és a több millió forintot saját céljaikra használták fel.

A családfő az egyik webkameraszex szolgáltatását igénybe vevő férfitől több mint 2 millió forintot is kizsarolt.

A főügyészség a családtagokat emberkereskedelem minősített esetével, gyermekpornográfia bűntettével, kiskorú veszélyeztetésével és zsarolással vádolja, a szülőkre 10 év, az idősebbik fiúra 7 év fegyházbüntetést, míg a fiatalkorú elkövetőre 3 év fiatalkorúak börtönbüntetését kéri mértékes indítványában.