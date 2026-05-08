Behajtási együttműködési megállapodást írt alá a dél-koreai adóhatósággal a NAV

A koreai és a magyar adóhatóság behajtási együttműködési megállapodást írt alá, továbbá megújították a két adóhatóság közötti technikai kooperációról szóló dokumentumot - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben az MTI-t.

A tájékoztatás szerint Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnöke május 8-án fogadta Kwanghyun Limet, a koreai adóhatóság vezetőjét. A megbeszélésen részletesen szó volt a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeiről az adóhatóságnál, a kockázatelemzésről és a kockázatelemzés alapú adóhatósági intézkedésekről, továbbá az ügyfélkiszolgálás fejlesztésének és a mobilapplikációk alkalmazásának lehetőségeiről az ügyfélközpontú adóhatósági ügyintézésben.

A NAV közleményében hangsúlyozta, a Koreai Köztársaság az egyik legnagyobb tőkebefektető Magyarországon. A külgazdasági kapcsolatokban az adóhatóságok közötti együttműködés kiemelkedő szereppel bír, a koreai partner világviszonylatban is fejlett digitális megoldásokkal rendelkezik, ezek irányadóként szolgálhatnak a NAV fejlesztéseihez.

A kétoldalú felsővezetői találkozón megújították a koreai és a magyar adóhatóság közötti technikai együttműködésről szóló megállapodást, ez lehetőséget ad a felek közt az informatikai fejlesztésekről szóló tapasztalatcserére és az együttműködésre a személyi állomány képzésében.

A felsővezetők aláírták továbbá a koreai és a magyar adóhatóság közötti behajtási együttműködési megállapodást, amely a határon átnyúló behajtási együttműködés erősítését, a szorosabb együttműködést támogatja - tájékoztatott a NAV.

A megállapodás újabb jelentős mérföldkő a hagyományosan szoros magyar-koreai adószakmai kapcsolatok erősítésében - jegyezte meg közleményében az adóhatóság.