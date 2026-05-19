Anyaország :: 2026. május 19. 19:55 ::

Havasi nem marad munka nélkül: újra Orbán sajtófőnöke lesz

Durván másfél éves szünet után ismét Orbán Viktor sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan – a hírt hivatalosan ugyan még nem jelentették be, Havasi azt mondta a Hír TV-nek, hétfőn megegyeztek erről a leköszönt miniszterelnökkel, a Fidesz pártelnökével.

Havasi azt mondta, mindenképp ezen a területen szeretne dolgozni, és „az sem titok, hogy nem szeretnék más embernek dolgozni Orbán Viktoron kívül. A kettő így nagyjából adja magát.” Azt is mondta, azért nem történt még hivatalos bejelentés, mert néhány szervezeti dolgot és a kilépő papírjait el kell intéznie, de reméli, hogy minél előbb munkához láthat.

Havasi Bertalan közel 15 éven át volt Orbán Viktor közvetlen munkatársa, egészen 2025 elejéig, amikor kiderült, távozik a sajtófőnöki pozícióból. „A sajtófőnöki munka szerintem már nem nekem való volt, már abból kiindulva, hogy még Facebook-oldalam sem volt, a világ másfelé megy – mondta. – Továbbra is a miniszterelnök úr mellett dolgozom, az ő munkáját fogom segíteni, és persze a politikai közösségünket” – mondta akkor a Telexnek Havasi.

Havasi ezután a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkáraként dolgozott – egészen múlt hétvégéig, amikor különös szóváltásba került a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán Magyar Péterrel, aki újságíróknak mutatta be éppen Rogán Antal egykori minisztériumi épületét. Itt egy kézfogás után Havasi azt ajánlotta Magyarnak, hogy ha a gatyájánál fogva kilógatná őt a zászlórúdra, akkor nagyobb lenne a látványosság. Felmerült annak a kólás doboznak a sorsa is, amiből egykor Orbán Viktor ivott, és amit Havasi relikviaként őriz. Havasi azt mondta Magyarnak, ezt nem adja át, de a felmentési pénzéből levonhatják. Magyar válasza erre az volt, hogy nem lesz felmentési pénz, mire a helyettes államtitkár azt mondta, „hát hogy ne lenne”, mire Magyar még hozzátette: „találkozunk a bíróságon”.

Ezután pár órával meg is jelent a Magyar Közlönyben a határozat, amely szerint Magyar Péter miniszterelnök felmentette Havasi Bertalant. A végkielégítés kapcsán Havasi későbbi nyilatkozatában azt írta a miniszterelnöknek címezve, hathavi összegről van szó, „amit, Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”.

Havasi hétfőn bejelentette, feljelenti Magyar Pétert, amit azzal indokolt, hogy „az elkövető a nyilvánosságban is közvetített minisztériumbejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott törvénytelen utasítást, hogy a Készenléti Rendőrség vezessen ki engem a Dísz téri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodám is található”.

A szombati bejárásról készített élő adás felvétele alapján Magyar Péter először megkérdezte, van-e valaki a minisztériumból, aki megkérné Havasit, hogy fáradjon ki a minisztériumból, mondván, már nem ott dolgozik, mivel az épület a Szociális és Családügyi Minisztériumnak ad otthont. (A videó itt tekinthető meg .)

Havasi egyébként hétfőn az RTL-nek úgy nyilatkozott, „az ún. nemzeti oldal (…) nem lehet meg Orbán Viktor nélkül, és nem a Fidesznek kell megújulnia, hanem Orbán Viktornak”.

(Telex nyomán)