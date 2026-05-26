2026. május 26. 16:37

Kilenc évet kapott a kisfiúkkal fajtalankodó kiskunfélegyházi plébános

Kilenc év börtönre ítélte a Kiskunfélegyházi Járásbíróság azt a plébánost, R. Gábort, aki négy kisfiút is megrontott. Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésre reagálva azt felelte, hogy a befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett szexuális visszaéléssel vádolt kiskunfélegyházi plébános feltételesen sem bocsátható szabadságra.

A vádirat lényege szerint „a plébános a hittancsoportjába, illetve általa vezetett más, ifjúsági közösségbe járó fiúgyermekekkel szexuális kapcsolatot folytatott. […] A vádlott Bács-Kiskun vármegyei szolgálata során aktívan bekapcsolódott az egyház ifjúsági közösségi életébe, több csoport szervezője volt. Fiúgyermekek rendszeres látogatói voltak a plébánián kialakított közösségi térnek.

A férfi hittant tanított, a szertartásokon segítőként foglalkoztatott, illetőleg anyagilag is támogatott több vele kapcsolatba került kiskorút. Megismerve a családi és anyagi körülményeiket, több fiút pénzzel, élelmiszerrel vagy más ajándékokkal támogatott, amely juttatások adását a plébánián történő látogatáshoz kötötte. A férfi a fiúgyermekekkel a közösségi levelezési oldalon is kapcsolatban állt, ahol – bizalmasan becézgetve őket – találkozásokat sürgetett velük.

A plébános 2019 és 2022 között négy kiskorúval végzett "szexuális cselekményt". Egyikük pedig még 14 éves sem volt a bűncselekmény elkövetésekor.

A bíróság – a váddal egyezően – azt állapította meg, hogy a plébános erőszakot vagy fenyegetést egyetlen esetben sem alkalmazott, és a kialakult bizalom talaján közelített a kisfiúkhoz. Valamennyi esetben hosszabb időn keresztül követte el a bűncselekményt, ami súlyosító körülmény. Az ítélet nem jogerős. A bíróság fenntartotta a pedofil plébános letartóztatását.

(24 nyomán)