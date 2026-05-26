Háború :: 2026. május 26. 17:01 ::

Lavrov tájékoztatta Rubiót, hogy ki kell üríteni a kijevi amerikai nagykövetséget

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a hétfői telefonbeszélgetés során közölte amerikai hivatali partnerével, Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a kijevi amerikai nagykövetség evakuálásának szükségességét - közölte Szergej Rjabkov, az orosz diplomáciai tárca helyettes vezetője újságírókkal kedden Moszkvában.

Rjabkov szerint Rubio "figyelemmel fogadta" a Lavrov által továbbított jelzéseket. A RIA Novosztyi hírügynökség az amerikai külügyminisztérium márciusi adataira hivatkozva azt írta, hogy a jelenleg ügyvezető által irányított ukrajnai nagykövetségnek 21 diplomáciai alkalmazottja van. 2023-ban Antony Blinken akkori amerikai külügyminiszter 45 főben nevezte meg a diplomáciai misszió alkalmazottjainak számát, ami nem foglalta magában a Pentagon munkatársait.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt közölte a sajtóval kedden: egyelőre nem tudja, miként reagált az Egyesült Államok arra a figyelmeztetésre, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres csapásokat indítanak a kijevi hadiipari vállalatok, katonai parancsnokságok ellen.

Az orosz külügyminisztérium hétfőn bejelentette: a luhanszki régióbeli Sztarobilszk elleni pénteki ukrán dróntámadás miatt "túlcsordult a türelem pohara" Moszkvában, és az orosz hadsereg támadni fogja az ukrán döntéshozatali központokat, parancsnokságokat és hadiipari létesítményeket Kijevben. A sztarobilszki pedagógiai szakközépiskolát ért éjjeli csapássorozat következtében 21 tizenéves tanuló életét vesztette, 42 pedig megsebesült.

(MTI)