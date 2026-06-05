Anyaország :: 2026. június 5. 06:52 ::

Megújul a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának bejelentési rendszere

Megújul péntektől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) bejelentési rendszere - közölte a hatóság az MTI-vel.

A közlemény szerint péntektől a NAV PEI a korábban használt Általános Nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson keresztül fogadja az információkat.

A rendszerben külön nyomtatványrészek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területek - például biztosítás, pénzváltás, pénzküldés vagy bizalmi vagyonkezelés - tevékenysége során észlelt adatok rögzítését - tették hozzá.

Kifejtették, hogy a bankok, a pénzváltók, a székhelyszolgáltatók, illetve egyéb, a jogszabályban meghatározott szolgáltatók kötelesek haladéktalanul bejelenteni, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek, valamint - a vagyoni nyilvántartást vezető szervekkel együtt - adott esetben pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó bejelentéseket is tenniük kell.

Megjegyezték, hogy évről évre nő a bejelentések száma: míg a szolgáltatóktól 2024-ben 20 ezer bejelentés érkezett a NAV PEI-hez, addig tavaly már több mint 25 ezer.

A részletes tudnivalók, a technikai információk és a szükséges teendők a PEI honlapján érhetők el.