Anyaország :: 2026. június 4. 15:14 ::

Több körözött embert is elfogtak a Kelenföldi pályaudvarnál zajló közbiztonsági akcióban

Több mint 700 igazoltatást hajtott végre, és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar könyékén május 28-tól zajló közbiztonsági akcióban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint az elfogott emberek közül tizenhetet körözés alapján, nyolcat kábítószer-fogyasztás, hármat garázdaság, egyet lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek szabálysértési feljelentést.

A kelenföldi vasútállomás régi aluljárójához a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) újabb térfigyelő kamerákat telepített.

A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. A XI. kerületi rendőrkapitányság járőrei önálló, valamint a közterület-felügyelőkkel közös szolgálatot látnak el, emellett a BRFK és a Készenléti Rendőrség is megerősítő erőket biztosít, így éjjel-nappal vannak rendőrök a területen.

A rendőrség közölte azt is, hogy csütörtökön a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kezdeményezésére egy összehangolt akciósorozat keretében a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretében működő FKF Köztisztasági Divízió és a Főkert Kertészeti Divízió munkatársai végeztek takarítást Etele téren, a kelenföldi villamosmegállókban, a környező buszvégállomásokon, valamint a vasúti és a metróaluljáróban. A FÖRI Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat közterület-felügyelői az újbudai közterület-felügyelettel együttműködve a megállókat és a környező utcákat ellenőrizték, kiemelt figyelmet fordítva a megállókban a tiltott dohányzás visszaszorítására.

A Budapesti Közlekedési Központ közleményében arról tájékoztatott, hogy csütörtöktől szombatig háromnapos komplex járatellenőrzés is zajlik a Kelenföldi vasútállomást érintő járatokon. Az akció során a rendőrök, jegyellenőrök, rendészek és minőségellenőrök a járműveken, továbbá a megállókban és az állomásokon is ellenőrzéseket végeznek.

Az intézkedések célja a jegyellenőrzésen túl az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét megzavaró emberek kiszűrése, valamint a járművek állapotának és tisztaságának ellenőrzése.

(MTI)