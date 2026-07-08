Anyaország :: 2026. július 8. 19:24 ::

Megvan a salátatörvény, ez lesz a "magyar FBI" sorsa

A kormány a rendvédelmi szervezet egységesítése keretében október 1-től megszünteti a Terrorelhárítási Központ önállóságát, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság területi szerveként működjön. A belügyminiszter által kedden beterjesztett salátatörvény már nem teszi a TEK feladatává a nemzetközi sportrendezvényeken résztvevő magyar sportolók személyvédelmét. Beolvasztják a rendőrségbe az Országgyűlési Őrséget is, írja az Index.



Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A június 18-i kormányszóvivői tájékoztatón Szondi Vanda bejelentette: a kormány átfogóan felülvizsgálta a rendvédelmi szervek működését, és a belügyminiszter javaslata alapján olyan új struktúrát alakítanának ki, amely megszünteti a párhuzamosságokat, ugyanakkor megőrzi a speciális szakmai képességeket. Az intézkedések részeként a Terrorelhárítási Központ (TEK) önálló rendvédelmi szervként megszűnik, és az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása alatt, változatlan névvel új szervezet jön létre. Az új TEK feladata lesz a műveleti tevékenység és a személyvédelem, míg az önállóvá váló Nemzeti Nyomozó Iroda a nyomozási és felderítési feladatokat látja el. A Készenléti Rendőrséghez kerül az objektumvédelem, a tűzszerészeti tevékenység és a nem speciális bevetések végrehajtása. A változások az Országgyűlési Őrséget is érintik, amely mai formájában megszűnik.

A kormány hangsúlyozta, hogy az átalakítások nem járnak bércsökkentéssel az érintett állomány számára.

A történethez tartozik, hogy a kormány első intézkedései között menesztette a TEK vezetőjét. Magyar Péter miniszterelnök május 27-i hatállyal mentette fel tisztségéből Hajdu János rendőr altábornagyot, a szervezet főigazgatóját, akinek hivatásos szolgálati jogviszonyát Pósfai Gábor belügyminiszter június 15-i hatállyal szüntette meg. Két héttel később pedig Hajdu Jánost már gyanúsítottként hallgatták ki az aranykonvojügyben.

A magyar FBI-ként emlegetett szervezet 2010. szeptember 1-jén jött létre. A TEK igen széles jogkört kapott, így feladatai közé tartozott:

a terrorcselekmények felderítése és megszakítása,

az emberrablások kezelése,

a gépeltérítések és egyéb, hasonlóan súlyos bűncselekmények elhárítása,

a fegyveres vagy különösen veszélyes bűnelkövetők elfogása,

az ország terrorfenyegetettségének elemzése,

a terrorizmus elleni fellépés koordinálása,

a miniszterelnök és a köztársasági elnök személyvédelme,

a nemzetközi sportrendezvényeken résztvevő magyar sportolók személyvédelme.

A TEK létrehozása a második Orbán-kormány egyik korai rendészeti intézkedése volt, amit ellenzéki oldalról szinte folyamatosan kritikák értek. A szokatlanul széles jogkör mellett szóvá tették, hogy titkos megfigyelésekre és adatgyűjtésekre is feljogosították, és hogy a szervezet vezetője korábban Orbán Viktor személyi védelmében dolgozott. A speciális alakulat országos illetékességet kapott, és fokozatosan kiépítette műveleti egységeit. 2012-ben Pintér Sándor akkori belügyminiszter a Készenléti Rendőrség alá rendelte. Ezt a lépést sokan a Vizoviczki-féle korrupciós botrányhoz kötötték, amelyben több volt főrendőrt is elítéltek.

A TEK létszáma az idők folyamán elérte az 1300 főt, akik közül csaknem ezren hivatásos szolgálati jogviszonyban szolgáltak. Ezenkívül voltak még olyan, nyilvánosságra nem hozható létszámban és pozícióban alkalmazott személyek is, akik operatív, titkosszolgálati feladatokban vettek részt.

A TEK önállóságának, magánhadsereg jellegének megszüntetését és a rendőrségi szervezetbe való integrálását célozza Pósfai Gábor belügyminiszter július 7-én benyújtott törvényjavaslata, amely több mint hetven törvényt érint.

A törvényjavaslat indoklása szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése céljából szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata. Ugyanakkor meg kell őrizni a speciális képességeit „annak érdekében, hogy a modern képességek továbbra is a magyar bűnüldözést szolgálják”.

A párhuzamosságok megszüntetése a terrorizmust elhárító szerv mint önálló rendvédelmi szerv megszüntetését igényli, ezért a TEK október 1-től az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi szerveként fog működni.

Szintén a párhuzamosságok megszüntetését célozza az Országgyűlési Őrség október 1-jével történő megszüntetése. Az Országgyűlési Őrség beolvadása révén a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmét egyetlen szerv látja majd el, méghozzá rendőri feladatként.

A törvényjavaslat a TEK által ellátott feladatok közül megszünteti a külföldön megrendezésre kerülő, kiemelt terrorfenyegetettségűnek minősíthető nemzetközi sportrendezvényeken résztvevő magyar sportolók és sportszakemberek személyvédelmét, valamint az általuk külföldön a sportrendezvényeken való részvétel ideje alatt használt létesítmények védelmét.