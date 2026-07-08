Anyaország :: 2026. július 8. 16:11 ::

A MÁVPlusz alkalmazásban is elérhetők a valós idejű késési adatok

A MÁVPlusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok - közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook-bejegyzésében.

Kiemelte, folytatják a Lázár János által betiltott vasúti információk újbóli nyilvánossá tételét, és az utastájékoztatás fejlesztését.

Hangsúlyozta, a MÁVPlusz applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a Vonatinfo adatai, a menetrend fülre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a HÉV-ek és a TramTrain-járatok, régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendtől való eltéréseikkel együtt.

Megjegyzete, hogy a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások. a járatok gyors megtalálását.

Szerinte az utastájékoztatás ügye jól mutatja, hogy Lázár János minisztersége idején nem csupán egy helyben állt a magyar közlekedés ügye, hanem "nagy tempóban haladt a rossz irányba". A miniszter szerint elődje nem megoldani akarta a magyar vasút problémáit, hanem inkább eltitkolni azokat, akár azon az áron is, hogy sok százezer utas számára nehezíti meg a tervezést és a tájékozódást.

Vitézy Dávid hangsúlyozta: feladatuk ezeknek az elhibázott lépéseknek a kijavítása. Kicsit több mint ötven nap alatt újra mindenki számára elérhetővé tették az EMIG-et, újraindították a Vonatinfót, döntöttek arról, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban, most pedig a Vonatinfót a MÁVPlusz applikációban is elérhetővé tették - sorolta.

Hozzátette, ezzel szinte csak a kezdőponthoz értek vissza három év rombolása után, bár az appban elérhető térkép immár többet tud, mint korábban bármikor. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a járműtípusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek.

"Attól, hogy ismét láthatóvá tettük a közlekedés valós állapotát, a vonatok nem fognak egyik napról a másikra pontosabban járni. Viszont egy modern közlekedési rendszer alapja nem a problémák eltitkolása, hanem az, hogy az utasok pontos információkat kapjanak, a döntéshozók pedig a valós helyzet alapján javítsák ki a hibákat. Mi ebben hiszünk, és ezen dolgozunk nap mint nap" - fogalmazott Vitézy.

(MTI nyomán)