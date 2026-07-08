Háború :: 2026. július 8. 06:50 ::

Több mint 80 célpontot támadott Amerika Iránban - a perzsák kemény válaszcsapással fenyegetőznek

"Elsöprő erejű" válaszcsapásokat helyezett kilátásba az iráni katonai vezetés szerdán arra az amerikai támadásra, amelyet Irán déli részénél intéztek az éjszaka több mint 80 célpont ellen.

A térségért is felelős amerikai katonai irányítási törzs (Centcom) előzőleg azzal indokolta az amerikai csapást, hogy Irán a Hormuzi-szorosban, nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg, és ezzel megsértette az érvényben lévő tűzszünetet.

Az iráni katonai főparancsnokság ezt követően az amerikai lépéseket nevezte "kirívó agressziónak", és kemény válasszal fenyegetőzött, hangoztatva azt is, hogy nem enged amerikai beavatkozást a szorosban zajló forgalom irányításába.

Az amerikai közlés szerint kedd éjjel egyebek között légvédelmi rendszereket és a Forradalmi Gárda hajóit támadták meg.

(MTI)