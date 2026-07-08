Háború, Zsidóbűnözés :: 2026. július 8. 14:54 ::

Izrael álláspontja a Gázai övezet újjáépítésével kapcsolatban: lebombázták az ezért felelős bizottság egyik tagját

Meghalt a Gázai övezet újjáépítéséért felelős egyiptomi bizottság egyik tagja, Mohamed Faváz al-Vahidi egy izraeli csapásban - jelentette az izraeli média szerdán.

Az izraeli hadsereg szokás szerint bejelentette, hogy kivizsgálja az esetet.

A Gázai övezet újjáépítéséért felelős egyiptomi bizottság egyik tagja Gázavárosban, kedden vesztette életét egy izraeli légicsapásban. A támadásban további két ember, köztük egy gyermek is életét vesztette.

A katonaság azt állította, hogy a Hamász katonai szárnyának egyik fegyveresét támadta, aki egy, a Gázai övezet északi részén haladó járműben tartózkodott. A hadsereg hozzátette, hogy tudomása van azokról az "állításokról", amelyek szerint a csapásban megsérültek vagy meghaltak civilek is, és az incidens körülményeit kivizsgálják.

(MTI nyomán)