Anyaország :: 2026. július 8. 13:50 ::

Apáti: jogalkotási terrorizmus a Tisza alaptörvény-módosítása

Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű - hangsúlyozta Melléthei-Barna Márton (Tisza) az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának szerdai ülésén.

A Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában a kormánypárti politikus azt mondta, a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátumhosszának maximálása.

Melléthei-Barna Márton kiemelte: a mandátumhossz korlátozásának jogi indoka az, hogy olyan hatalomkoncentráció alakult ki az előző kormány idején, amelyben új erő vagy új ember képtelen volt megjelenni. Szavai szerint a NER nem volt demokratikus, sokkal inkább mutatott egy "betokosodott feudális rendszer felé." Az elmúlt években túl sokszor, túlságosan nagy hatalmat kapott a Fidesz-KDNP, és visszaélt vele – magyarázta, megjegyezve: az ellenzék alkalmatlansága garantálta a Fidesz győzelmét hosszú időn keresztül.

A bizottság alelnöke rögzítette: az új kormány célkitűzése az, hogy verseny legyen a gazdaságban, a média területén és a politikában is. Hozzátette: a mandátumhossz maximálása olyan szabály, ami szerepelt a Tisza Párt választási programjában, és "illeszkedik az európai jogrendhez is".

Apáti István (Mi Hazánk) a vitában azt hangsúlyozta, hogy a mandátumhossz korlátozására vonatkozó javaslat sem hazai, sem nemzetközi egyezményeknek nem felel meg, "csak már lezsírozták". Elmondta, hogy álláspontja szerint az országgyűlési képviselőkre vonatkozó 12 éves korlátozást "egy az egyben ki kell hagyni" a törvényből, vagy pedig azzal a feltétellel benne hagyni, hogy a 12 év számítása a hatálybalépéssel vegye kezdetét.

Apáti István úgy fogalmazott, ami a törvényjavaslatban le van írva, az "jogalkotási terrorizmus." A képviselő arra kérte a kormányt, hogy tartózkodjon az egypárti diktatúra kiépítésétől, és "ne játssza, ne hazudja el a demokráciát."

Hozzátette: ha a mostani ellenzék nyújtott volna be ilyen törvényjavaslatot, akkor a tiszás képviselők "náci, fasiszta diktatúrának" neveznék az abban foglaltakat.

Tóth Norbert (Tisza) közölte, ha egy országgyűlési képviselőnek lejár a 12 éves mandátuma, attól még nem lesz eltiltva a közügyektől, adott esetben vállalhat miniszteri, államtitkári vagy akár polgármesteri szerepet is, vagyis tovább dolgozhat a hazájáért, ha szeretne.

Hangsúlyozta: mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az elmúlt évek során kiépült rendszer soha többé ne térhessen vissza. Hozzátette: erre a kormányt felhatalmazza a magyar emberek akarata, akik azt szeretnék, ha véghez is vigyék, amit a választási kampányban ígértek.

(MTI nyomán)