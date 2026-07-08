Anyaország, Háború :: 2026. július 8. 10:23 ::

Magyar Péter felmondta Ankarában Zelenszkijnek, amit a legjobban szeret hallani: "Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor"

Rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök kedden; a két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO-csúcsra érekezve beszélt újságíróknak szerda reggel.



MP Ankarában bulikázik (fotó forrása: a saját Fb-oldala)

Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű: a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette: Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket, és nem küld katonákat Ukrajnába.

A miniszterelnök a Facebookon később közzétett videóban arról számolt be: az "ukrán" elnökkel folytatott rövid megbeszélése során arról állapodtak meg, hogy találkozójukra vagy Budapesten, vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászra.

A kormányfő azt mondta, hogy a magyarok áprilisban egyértelmű döntést hoztak, és világos felhatalmazást adtak számukra.

A magyarok hisznek a NATO erejében és egységében, közös érdekünk, hogy a NATO egységes maradjon - jelentette ki. Hozzátette, elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Magyarországot ismét megbízható szövetségessé tegyük.

Magyar Péter elmondta: a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5 százalékát.

(MTI)