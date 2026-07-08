Anyaország :: 2026. július 8. 14:33 ::

Végleg kivonulhat a Tesco Magyarországról

Közép- és kelet-európai üzletágának eladását fontolgatja a Tesco - írta szerdán a Financial Times.

A londoni üzleti napilap forrásai szerint a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat banki szakértőkkel együttműködve vizsgálja a magyarországi, csehországi és szlovákiai tevékenységével kapcsolatos "opciókat".

Az üzletlánc ezekben az országokban több mint 22 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

A Financial Times online kiadásán megjelent cikk szerint mára a közép-európai üzletág maradt a Tesco egyetlen komolyabb méretű érdekeltsége Nagy-Britannián és Írországon kívül, miután a cég a 2014-ben kirobbant könyvelési botrány óta eladta nemzetközi hálózatának zömét.

(MTI)